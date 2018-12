Francesca Cipriani, secondo intervento ai glutei: le immagini in sala operatoria

Francesca Cipriani, secondo intervento ai glutei: dopo il rigetto della protesi la showgirl si sottopone ad un’altra operazione

Francesca Cipriani si è sottoposta, per la seconda volta, ad una gluteoplastica. Questo è il secondo intervento ai glutei che l’ex pupa bionda affronta. Il primo, fatto da Francesca diverso tempo fa, purtroppo non andò molto bene. Dopo aver impiantato le protesi ai glutei, come molti avranno letto o sentito in TV, la Cipriani ha dovuto fare i conti con un brutto rigetto che, oltre a comprometterla fisicamente, le ha causato anche non pochi danni a livello psicologico. Oggi però, come dimostrano le immagini pubblicate nell’ultimo numero del settimanale Gente, l’esuberante showgirl ha deciso di riprovarci e, dopo aver consultato gli esperti, si è sottoposta ad una seconda operazione.

Francesca Cipriani si sottopone ad un secondo intervento ai glutei: scelta delle protesi e servizio fotografico in sala operatoria

L’intervento di chirurgia estetica affrontato da Francesca Cipriani è andato fortunatamente bene. A dimostrazione di ciò ci sono pure le foto inedite divulgate da Gente. Nel giornale è possibile vedere la Cipriani che, una volta viste e valutate le protesi che sarebbero state impiantate nei suoi glutei, si è anche concessa qualche scatto in più mostrandosi bella e sorridente come sempre (e tutto proprio mentre il personale medico era all’opera). Certo è che, a discapito di chi a volte nasconde l’evidenza, bisogna dire che Francesca non ha mai avuto paura di ammettere di essere ricorsa al chirurgo. L’unica cosa che non modificherà mai? Lo ha ribadito in più occasioni: il suo viso.

Francesca Cipriani innamorata? La verità dietro la foto che ha fatto il giro del web

In questi giorni una foto pubblicata da Francesca Cipriani su Instagram ha scatenato il gossip sul suo conto (per vedere l’immagine clicca qui). Molti quelli che si sono chiesti se un nuovo uomo avesse preso posto nel cuore della showgirl. La verità però è emersa poche ore dopo, e a svelarla è stata lei stessa in persona. Nessun fidanzato o nuova fiamma, Francesca – ad oggi – è una donna single.