Francesca Cipriani fidanzata? La verità sulla foto che ha scatenato il gossip

Francesca Cipriani smentisce le voci sul nuovo fidanzato: tutta la verità sulla foto che ha scatenato il gossip

Francesca Cipriani non è fidanzata, è ufficiale. A smentire il gossip sul presunto nuovo fidanzato è stata la showgirl in persona sui social. Ieri, come molti avranno letto, l’ex pupa bionda ha condiviso la foto di una colazione a letto che, se osservata bene, sembrava proprio un servizio predisposto per due persone. Quando noi abbiamo riportato la notizia, però, abbiamo messo anche in conto che si potesse trattare solo di una casualità. Essendo la Cipriani una buona forchetta, inoltre, la colazione assortita poteva essere stata ordinata e consumata da lei solamente (e non in coppia). Un’ipotesi questa che, nel pomeriggio, è stata poi confermata da Francesca che a sua volta, su Instagram, ha raccontato la sua versione.

Francesca Cipriani single a Natale: nessun nuovo fidanzato e l’augurio di trovare l’amore durante le feste

Francesca Cipriani, come da lei stessa svelato, non ha trovato un nuovo amore sotto l’albero. L’ex naufraga dell’Isola dei famosi ha dunque passato il Natale da single ma, con l’arrivo dell’anno nuovo, i suoi desideri restano immutati a tal proposito. Dopo aver smentito le voci che la vedevano fidanzata, sempre sul suo Instagram stories, la Cipriani ha poi augurato a tutti i suoi fan (e anche a lei stessa) di trovare il vero amore durante queste feste, per iniziare l’anno nel migliore dei modi ed essere felici ed appagati.

Francesca Cipriani ha un nuovo fidanzato? La foto che ha fatto il giro del web

È bastata una foto condivisa da Francesca Cipriani per scatenare ieri il gossip nei suoi confronti. L’esuberante soubrette, in fondo, ha sempre detto di aver voglia di innamorarsi e mettere su famiglia. Il suo uomo ideale? Uno come Walter Nudo che, al Gf Vip, ha conquistato la Cipriani. Le cose con Walter, dopo l’incontro in diretta TV, non sono però andate come lei sperava. Magari interessati novità per Francesca arriveranno con l’anno nuovo? Staremo a vedere.