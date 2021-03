By

La Pupa è ricorsa ancora una volta al bisturi per modellare il suo fisico burroso e assomigliare alla celebrity americana

Francesca Cipriani è tornata in sala operatoria. La soubrette, opinionista da anni di Barbara d’Urso, ha deciso di sottoporsi ad un intervento di liposcultura. Si tratta di un intervento di chirurgia estetica che consente di rimodellare il corpo attraverso la rimozione localizzata di cellule adipose. La 36enne ha deciso di togliere i chili in eccesso accumulati durante il lockdown e inserirli nei glutei, che saranno più prosperosi dopo questa operazione.

Francesca Cipriani aveva annunciato le sue intenzioni a Pomeriggio 5, dove è spesso ospite:

“Farò una liposcultura che mi permetterà di avere una vita strettissima alla Kim Kardashian. Farò una liposuzione e il grasso estratto lo inietterò nei glutei. Insomma, mi trasformerò tra Barbie e Kim Kardashian”

Una promessa poi mantenuta come fatto sapere dalla diretta interessata su Instagram. Francesca Cipriani ha assicurato che l’intervento è andato bene e che ora deve solo riposare. Sicuramente, appena sarà possibile, la soubrette tornerà nel salotto di Barbara d’Urso per mostrare la sua nuova forma fisica.

Francesca Cipriani è rifatta: in passato ha ritoccato più volte il decolleté, fino ad arrivare all’ottava di reggiseno, e i glutei. Proprio l’operazione al lato B ha portato più di qualche problema alla Cipriani, che è stata costretta a rifare ben due volte.

Nel 2010 un chirurgo ha cercato di mettere le protesi sotto il muscolo ma non ci è riuscito e gliel’ha lacerato. Successivamente ha deciso di inserirle sotto pelle ma si vedevano, scendevano e facevano male quando Francesca si sedeva. Queste complicazioni hanno creato un danno psichico nella Cipriani, che non ha potuto mostrarsi per oltre un anno.

Un trauma e un danno d’immagine, per il quale Francesca Cipriani ha ricevuto un risarcimento di ben sessanta mila euro. Al di là di decolleté e glutei, Francesca non ha mai ritoccato il viso. La Cipriani ha spiegato che è lo specchio dell’anima e preferisce non modificarlo.

Francesca Cipriani ha un nuovo fidanzato

Francesca Cipriani si è fidanzata. La notizia gira da qualche settimana sul web e ora è arrivata la conferma della diretta interessata. Anche se la protagonista de La Pupa e il Secchione ha preferito non parlare di un vero e proprio fidanzamento bensì di un corteggiamento in corso. Un periodo positivo per l’ex concorrente del Grande Fratello, che spera di riuscire a concretizzare presto il suo sogno di mettere su famiglia