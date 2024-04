Francesca Cipriani piange e la Balivo la stronca: “Fai finta?” (video)

Momento epico nell’ultimo appuntamento de La Volta Buona su Rai 1. La puntata andata in onda oggi, martedì 23 aprile, è stata dedicata al ricordo di Jimmy Fontana, con ospite suo figlio Luigi che ha raccontato diversi aneddoti della vita del padre. Dopodiché, nel salotto sono arrivati anche Kaze e Francesca Cipriani. Reduce dall’intervista a Belve, la Cipriani ha parlato a cuore aperto con la Balivo di diversi aspetti difficili della sua vita: dalle relazioni tossiche vissute con i suoi ex fidanzati, alla violenza domestica fino all’uso eccessivo della chirurgia estetica, derivato da una profonda insicurezza.

Dopodiché, Francesca è stata raggiunta da suo marito, Alessandro Rossi. I due sono fidanzati dal 2021 e, a dicembre del 2022, sono convolati a nozze. Ospite a La Volta Buona, la Cipriani ha raccontato di quanto l’amore di Alessandro le abbia cambiato la vita. Mentre parlava con un grande sorriso del suo fidanzato, la Balivo l’ha invitato ad entrare in studio. Al che, nel vedere Alessandro, l’ex vippona è scoppiata improvvisamente a piangere. “Volevo trattenermi, ma sai la vita a volte è tanto difficile”, ha detto tra le lacrime.

La Balivo è rimasta alquanto sorpresa da questo cambio repentino d’umore di Francesca, tanto da reagire impulsivamente e chiederle: “Ma stai facendo finta?”. “No, assolutamente no. Sorrido perché a volte ho anche una maschera. Cerco di essere allegra, ma dentro di me comunque dentro di me ho un turbine di passato, di cicatrici che porti sempre con te”, ha risposto la Cipriani, visibilmente in imbarazzo. “No è che stavi sorridendo”, ha spiegato Caterina, per poi sviare e continuare a parlare della storia d’amore tra Francesca e Alessandro.

Un momento a dir poco epico, che ha fatto calare il gelo in studio. Il video ha poi fatto il giro del web, iniziando a girare su tutti i social. Gli utenti hanno reagito divertiti alla scena, non aspettandosi una reazione così sincera da parte della Balivo. Ad ogni modo, l’intervista è poi proseguita in maniera tranquilla. La Cipriani ha svelato che, dopo alcuni problemi di salute, lei e Alessandro stanno provando ad avere un figlio.