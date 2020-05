Il padre di Francesca Cipriani non vive in Italia: un rapporto difficile, lettera su Di Più

Come tanti bambini anche Francesca Cipriani ha avuto un’infanzia difficile dopo la separazione dei genitori. A otto anni il padre Gianfranco è andato via di casa dopo aver detto addio alla moglie. È andato a vivere negli Stati Uniti e da allora non ha fatto più ritorno in Italia se non per delle brevi vacanze. Come l’ultima che si è concessa poco prima dell’emergenza Coronavirus e che ha permesso a Francesca di riscoprire il suo rapporto con il genitori. Ma questo alla Cipry non basta più e per tale motivo ha scelto di scrivere una lettera al genitore pubblicata sul numero di Di Più in edicola da sabato 30 maggio 2020.

Francesca Cipriani ha sofferto molto per l’assenza lontana del padre Gianfranco

Nella lunga missiva Francesca Cipriani è tornata a parlare dell’assenza del padre quando era solo una bambina. Un argomento assai delicato già affrontato nel corso della sua partecipazione all’Isola dei Famosi. Questo rapporto così incerto ha portato problemi di insicurezza e attacchi di panico alla vivace 35enne. “A volte soffro di attacchi di panico e lo sai. Ho paura del vuoto, delle altezze, ma anche di stare chiusa in spazi troppi stretti. Ho paura del giudizio degli altri, sono tremendamente insicura e forse è per questo che ho cercato di migliorare il mio aspetto fisico con degli interventi di chirurgia estetica. Voglio essere bella, voglio piacere a me stessa, ma inconsciamente anche a chi mi sta vicino”, ha ammesso la star de La Pupa e il Secchione.

Il padre di Francesca Cipriani non lavora più: tornerà presto in Italia?

“Ora che non hai più impegni di lavoro e sei pensionato potresti venire a vivere in Italia, sarebbe bellissimo avere finalmente accanto un papà, il mio”, ha chiesto Francesca Cipriani. Il signor Gianfranco accoglierà la richiesta della figlia? Nell’attesa l’opinionista di Barbara d’Urso si gode la vita casalinga: al momento il suo lavoro è fermo visto che non è chiaro quando si riprenderà a girare le nuove puntate di Colorado. Francesca è protagonista dello show di Italia Uno con Elena Morali e Belen Rodriguez ma le registrazioni sono state sospese lo scorso marzo a causa della pandemia.