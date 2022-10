Francesca Cipriani, nozze il 3 dicembre. Iban sugli inviti: “Caricate”

Francesca Cipriani e Alessandro Rossi convoleranno a nozze il 3 dicembre 2022. La data esatta del matrimonio l’ha resa nota Novella2000. Dunque tra meno di due mesi la showgirl e l’imprenditore si giureranno amore eterno. In merito all’organizzazione dell’evento sono emerse diverse chicche: uno dei testimoni di nozze sarà Alfonso Signorini (proprio al Grande Fratello Vip, innanzi al conduttore milanese, Rossi ha chiesto la mano della compagna), al party saranno presenti molti compagni d’avventura avuti dalla Cipriani nella Casa più spiata d’Italia e, dulcis in fundo, sulle partecipazioni i futuri sposi hanno scelto di piazzare il loro Iban.

A riferire il dettaglio dell’Iban è stato il profilo Instagram The Pipol Gossip che ha scritto: “Nell’invito spunta un iban con una dicitura: “Se volete farci un regalo, caricate il nostro iban!””. Subito si è scatenata l’ironia di diversi utenti. Tuttavia la scelta di Francesca e Alessandro non è così stramba.

Da qualche anno a questa parte, diverse coppie che si sposano decidono di mettere a disposizione le proprie coordinate bancarie in sostituzione delle classiche buste. Insomma, piuttosto che ritrovarsi il giorno del matrimonio con un bottino di contanti, e con tutti i rischi del caso che ne conseguono (la cronaca abbonda di episodi di furti e altre bizzarre peripezie sui denari donati ai matrimoni), c’è chi opta per farsi fare dei bonifici, proprio come la Cipriani e Rossi. Altrimenti detto, non c’è alcunché di scandaloso né alcunché di opportunistico. Piuttosto che consegnare il ‘cash’, c’è la possibilità di donare con metodo telematico, più sicuro e ‘blindato’.

Capitolo location e invitati: la festa si terrà a Roma. Dopo la cerimonia, i neosposi festeggeranno con amici e parenti in un castello alle porte della Capitale. Il menu sarà a base di specialità italiane di varie regioni. “Cucina italiana al 100%”, ha sottolineato la Cipriani in merito al pasto.

Per quel che riguarda gli ospiti famosi, attesi diversi personaggi che hanno partecipato con Francesca al Grande Fratello Vip. Chi figura nella lista degli invitati? Raffaella Fico, le sorelle Selassié (Clarissa, Jessica e Lucrezia ‘Lulù’), Manila Nazzaro, Miriana Trevisan, Manuel Bortuzzo, Gianmaria Antinolfi, Federica Calemme, Giucas Casella e Katia Ricciarelli. Al lieto evento il nuotatore triestino e l’ex fidanzata Lulù si rivedranno per la prima volta dopo la fine per nulla soft della loro love story…