Francesca Cipriani conferma: Mila Suarez è parente del re del Marocco

Mila Suarez è una parente del re del Marocco: le dichiarazioni di Francesca Cipriani

Continua il mistero sulla famiglia di Mila Suarez, ex fidanzata di Alex Belli e attuale concorrente del Grande Fratello 16. Dopo che il giornalista Riccardo Signoretti ha presentato un documento d’identità a Domenica Live nessuno è più tornato sul caso. Almeno fino ad oggi, con le ultime dichiarazioni di Francesca Cipriani. La soubrette di casa Mediaset ha confermato al settimanale Nuovo Tv l’indiscrezione riportata da Signoretti. Secondo quanto dichiarato dalla Cipry, sarebbe stata la stessa Mila – sua amica da tempo – a confidarle di questa parentela importante.

Le parole di Francesca Cipriani su Mila Suarez

“Conosco Mila da tanti anni, in passato mi ha raccontato di questa parentela, sono sicuro che sia tutto vero”, ha dichiarato Francesca Cipriani, in questo periodo impegnata con il programma comico di Italia Uno Colorado. “Tra noi c’è sempre stato un rapporto di grande amicizia e lealtà, so che lei non direbbe mai il falso su una cosa del genere”, ha aggiunto l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi. La Cipriani ci ha tenuto a sottolineare che la Suarez – evidente nome d’arte date le sue origini – non si è mai vantata della sua famiglia ma ne ha sempre parlato in maniera molto naturale.

Francesca Cipriani e il documento su Mila Suarez

Francesca ha inoltre confessato che il documento mostrato in tv da Signoretti è stato tradotto per lei da Mila anni fa. Su quel pezzo di carta, a quanto pare, sono indicati il vero nome della modella, il nome dei suoi nonni, dei cugini e di altri componenti della famiglia reale. “Mi ha detto anche che questo documento le dà accesso a zone del suo paese proibite ai più“, ha puntualizzato l’opinionista di Barbara d’Urso.

Mila Suarez figlia dei cugini del re del Marocco

Stando a quanto appreso da Riccardo Signoretti, Mila Suarez – il cui vero nome dovrebbe essere Lalla Nadia – sarebbe figlia dei cugini dell’attuale re del Marocco. Ovvero Mohammed VI, il diciottesimo sovrano della dinastia di sceicchi alawide, salito al potere nel 1999. In più, a detta del giornalista la famiglia di Mila non sarebbe così felice di vedere la 30enne nella Casa più spiata d’Italia.