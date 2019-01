Francesca Cipriani su Salvini: “Io gli scrivo e lui risponde, è un vero uomo”

By

Francesca Cipriani parla del suo rapporto con Matteo Salvini

Francesca Cipriani ha chiarito a Un giorno da pecora, programma radiofonico di Rai Radio 1, il suo rapporto con Matteo Salvini. Qualche giorno fa la soubrette ha rivelato che il Ministro dell’Interno non si fa problemi a rispondere ai suoi messaggi sui social network. Tutto il contrario di Walter Nudo che invece – a detta della 34enne – non avrebbe dato retta all’opinionista di Barbara d’Urso. “Salvini? L’ho sempre stimato, gli scrivo su Instagram e lui mi risponde, spesso quando posta foto in cui mangia. Io magari gli scrivo ‘che buono, gnam gnam’ e lui mi risponde simpaticamente, con frasi carine, e con uno ‘gnam gnam’ di risposta. Ma lui risponde a tutti, è molto semplice, alla mano”, ha detto l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi.

Francesca Cipriani appoggia Matteo Salvini

“Salvini è un vero uomo, coraggioso, con gli attributi, è affascinante, anche se non l’ho mai visto dal vivo, lui ha una personalità vera”, ha aggiunto Francesca Cipriani. Che durante la recente ospitata a Pomeriggio 5 ha elogiato il leader della Lega Nord in merito al suo operato sul tema dell’immigrazione. Un gesto che ha spaccato i fan della Cipry: da un lato c’è chi l’ha appoggiata, dall’altra c’è chi le è andato contro. Ad ogni modo Francesca sembra più che mai convinta dell’operato di Salvini e ha apertamente dichiarato il suo sostegno.

Nessun commento da parte di Matteo Salvini

Al momento Matteo Salvini non ha commentato le dichiarazioni di Francesca Cipriani. Lo farà presto a Pomeriggio 5 o Domenica Live?