Francesca Cipriani, matrimonio a pezzi: “Sono andata via di casa, mio marito non vuole figli”

Il matrimonio di Francesca Cipriani e di Alessandro Rossi è appeso a un filo. Lei ha fatto le valigie e se ne è andata di casa. Lo ha raccontato la stessa showgirl abruzzese a Monica Setta, durante l’ospitata al programma tv Storie di Donne al Bivio (la puntata integrale sarà trasmessa sabato 14 marzo, alle 15.50, su Rai2). Un fulmine a ciel sereno visto che la coppia si è sempre dichiarata innamoratissima e affiatata. Il colpo di fulmine scoccò nel 2021. L’imprenditore edile di Cesenatico è stato conosciuto dal pubblico televisivo nel 2021, quando fece delle apparizioni al Grande Fratello Vip per fare delle sorprese alla compagna che era una delle concorrenti di quell’edizione del reality show. Poi, nel dicembre 2022, la coppia si è sposata a Roma. Ora la crisi, con Cipriani che ha spiegato che a mettere sottosopra i piani coniugali è il suo desiderio di avere un figlio, intenzione non condivisa dal marito.

Francesca Cipriani, matrimonio quasi al capolinea con Alessandro Rossi: lei è andata via di casa

“Ho fatto le valigie e sono andata via da casa. Non so se io e mio marito ci separeremo, ma stiamo attraversando sicuramente un momento di crisi”, ha raccontato la 42enne alla giornalista Monica Setta. La crisi va avanti da settimane. “Sono tormentata dagli odiatori del web – ha aggiunto – che mi chiedono continuamente perché non riesco ad avere un figlio, mentre io un bimbo lo voglio davvero. È mio marito che mi chiede di aspettare. Ho 42 anni, mi sono sposata per mettere su famiglia, altrimenti non avrei detto ‘sì’ per sempre”.

Dunque all’origine del clima teso venutosi a creare nella coppia c’è il tema relativo al volere figli o meno. Da un lato Cipriani che vorrebbe mettere su famiglia, dall’altro Alessandro che, a detta della moglie, in questo momento non vorrebbe impegnarsi su tale fronte. Per ora, il diretto interessato non ha commentato quanto esternato dalla moglie. Quel che sembra assodato è che il matrimonio è appeso a un filo dopo che Francesca ha fatto i bagagli.

Gli interventi di chirurgia estetica: le rivelazioni di Francesca Cipriani

Nel corso della chiacchierata a Storie di Donne al Bivio, la showgirl è anche tornata a parlare dei tanti interventi estetici a cui si è sottoposta negli anni, affermando che suo marito è contrario alle operazioni plastiche. Lei no, sebbene si sia pentita di alcuni interventi chirurgici affrontati.

In particolare, ha spiegato di essere ricorsa al bisturi per risolvere gravi problemi con se stessa dopo anni in cui era stata bullizzata, molestata e aveva subito violenza psicologica. “Ho tentato anche di togliermi la vita per tutto questo dolore e il bisturi mi ha aiutato. Ma forse ho esagerato, tante cose, come i glutei, non le rifarei”, ha concluso.