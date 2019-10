Francesca Cipriani e Manila Gorio litigano a Pomeriggio 5

Francesca Cipriani è tornata in tv dopo i recenti problemi di salute. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi è stata ricoverata in ospedale per via di un brutto virus intestinale. Un’esperienza che ha profondamente segnato la Cipriani, che ha raccontato ogni singolo dettaglio a Pomeriggio 5, dove è stata ospite di Barbara d’Urso. Tale disavventura ha segnato Francesca nell’anima e nel corpo, tanto che è addirittura dimagrita. Eppure c’è chi ha puntato il dito in una situazione così complicata. Stiamo parlando di Manila Gorio che, sempre nel salotto del programma Mediaset, ha criticato la collega per il suo modo di fare eccessivo e sopra le righe.

Perché Manila Gorio ha attaccato Francesca Cipriani in tv

“Hai ringraziato i medici ma il paparazzo non lo ringrazi? Guarda caso video e foto in ambulanza”, ha tuonato con fare pungente Manila Gorio a Pomeriggio 5. La conduttrice pugliese – famosa per la sua storia tira e molla con Chando Erik Luna – non ha apprezzatoi filmati e gli scatti che sono apparsi sui social network nei momenti più critici. “Ma quale paparazzo? Le ho fatte io le foto”, ha replicato la Cipriani. “Una persona che sta male non fa le foto”, ha ribadito la Gorio. A prendere le parti di Francesca il giornalista Francesco Fredella, già opinionista di Storie Italiane e da qualche settimana presenza fissa della trasmissione di Barbara d’Urso. “Ma su quale giornale hai visto le foto? Non c’era nessun paparazzo”, ha chiarito Fredella.

Barbara d’Urso mette a tacere Manila Gorio e la Cipriani

Lo scontro tra Manila Gorio e Francesca Cipriani è cessato poi grazie all’intervento di Barbara d’Urso, che ha preferito concentrarsi su un altro argomento, ovvero quello della nuova relazione amorosa tra Taylor Mega e Giorgia Caldarulo. Ci sarà presto un chiarimento tra Manila e Francesca o le due torneranno a punzecchiarsi in diretta tv? Chi vivrà, vedrà!