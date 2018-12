Francesca Cipriani si è fidanzata? Una colazione per due e il gossip impazza

Francesca Cipriani ha un nuovo fidanzato? Una foto condivisa su Instagram sembrerebbe confermalo

Francesca Cipriani potrebbe aver trovato l’amore questo Natale. A scatenare il gossip sul presunto nuovo fidanzato, indirettamente e probabilmente anche inconsapevolmente, è stata la pupa bionda in persona sui social. Pochi minuti fa, nello specifico, la Cipriani ha condiviso una foto su Instagram che, di fatto, potrebbe confermare questa tesi. L’immagine di una colazione a letto: latte, caffè, succo e yogurt, tutto rigorosamente per due. È questa solo una coincidenza o Francesca stamattina si è svegliata in compagnia di un altro uomo? Ad onor del vero, essendo la showgirl una buona forchetta (e avendolo confermato e dimostrato in diverse occasioni), la stessa potrebbe essersi svegliata solo molto affamata.

Francesca Cipriani si è fidanzata? L’immagine che ha scatenato il gossip

Non sappiamo se Francesca Cipriani abbia condiviso la foto della colazione per due per lanciare, volontariamente, qualche indizio relativo alla sua vita amorosa. L’ex naufraga dell’Isola dei famosi, per esempio, potrebbe aver postato tutto senza considerare l’attenzione per i dettagli dei fan e degli appassionati di gossip. Possibile che Francesca sotto l’albero abbia trovato quest’anno l’amore? In fondo di essere in cerca dell’anima gemella e di aver tanta voglia di innamorarsi non lo hai nascosto. Per sapere se e con chi la Cipriani si è fidanzata, però, è meglio aspettare una sua conferma (o smentita) diretta.

Francesca Cipriani cotta di Walter Nudo: la dichiarazione in diretta

Francesca Cipriani, come i telespettatori del Grande Fratello Vip ricorderanno, fino a qualche settimana fa ha ammesso in diretta televisiva di essere innamorata di Walter Nudo. I suoi sentimenti per il vincitore del Gf Vip 3 saranno oggi gli stessi? Visti gli ultimi indizi emersi Francesca potrebbe aver capito di essere pronta a voltare pagina e a riscrivere un nuovo capitolo della sua vita sentimentale e amorosa con un altro uomo.