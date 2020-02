Francesca Cipriani diventa Barbara Alberti: d’Urso rotola a terra dalle risate

Francesca Cipriani stuzzica Barbara Alberti durante il cambio look Choc di Ciacci. Dopo le precedenti accuse alla scrittrice, la showgirl sferra un nuovo colpo basso. L’esilarante reazione di Barbara d’Urso

L’astio tra Francesca Cipriani e Barbara Alberti risale a più di dieci anni fa quando, in un programma di Piero Chiambretti, la scrittrice ha duramente attaccato e criticato la showgirl. In occasione dell’entrata della scrittrice al Grande Fratello Vip, l’ex gieffina non si è fatta scappare l’occasione per “vendicarsi” della Alberti. Pochi giorni fa, infatti, ospite in uno dei salotti di Barbara d’Urso ha criticato l’operato della donna nel reality. Nello specifico, la soubrette ha sottolineato il trattamento speciale per la concorrente in quanto intellettuale e l’ha incolpata per la fuori uscita dallo show di Pasquale Laricchia per le frasi dette sul suo conto. Nell’appuntamento di Domenica Live del 2 febbraio, mediante il cambio look di Giovanni Ciacci, Francesca si è trasformata nella sua acerrima nemica. Non sono mancate le risate in studio: l’abruzzese ha lanciato una frecciatina alla scrittrice, facendo letteralmente sdraiare a terra la conduttrice dalle risate.

Il cambio look choc di Franscesca Cipriani: “Barbara Alberti non sarai mai come me!”

Come era prevedibile, l’opinionista di Pomeriggio 5 ha utilizzato questa occasione per tornare ad attaccare Barbara Alberti. Una volta in studio, la Cipriani ha tolto il travestimento ed è tornata se stessa lasciando Barbara d’Urso senza parole. La conduttrice si è sdraiata a terra, fingendosi morta.

Francesca ha poi dichiarato: “Barbara non sarai mai come me!”, lanciando un vero e proprio guanto di sfida alla scrittrice. Alfonso Signorini si lascerà scappare l’occasione di un confronto tra le due donne in una delle prossime puntate del reality? Staremo a vedere.

Pasquale Laricchia rientra in Casa

L’ex gieffino ha fatto il suo ritorno nella Casa in una nuova veste. Non più un concorrente, bensì come il nuovo personal trainer dei concorrenti del reality. Non è mancato l’intervento della Alberti, la quale ha dichiarato di voler approfondire in puntata la precedente vicenda delle sue affermazioni su Pasquale, discusse anche dalla Cipriani a Pomeriggio 5.