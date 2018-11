Francesca Cipriani davvero innamorata di Walter? La verità di un’amica di lei

Francesca Cipriani innamorata di Walter Nudo? Una sua amica interviene a Mattino 5

Francesca Cipriani è davvero innamorata di Walter Nudo? Sembrerebbe proprio di sì! Lei stessa ha pensato bene di dire al concorrente del Grande Fratello Vip che potrebbe sembrare uno show televisivo fatto apposta. Ma, in realtà, nei suoi confronti prova dei sentimenti inaspettati e molto forti. Da un mese e mezzo segue Walter in televisione, quasi tutto il giorno. Pubblicamente la Cipriani ha confessato di provare questa attrazione per Nudo a Pomeriggio Cinque. Dopo di che, ha fatto un appello direttamente al reality, chiedendo di incontrare Walter. Nel corso della puntata speciale dell’8 novembre, il programma ha dato la possibilità a Francesca di confessare tutto ciò che prova al diretto interessato. Tanto imbarazzo da parte di entrambi, ma molti telespettatori sono convinti che si tratti dell’ennessima scenata della Cipriani. Eppure sembra proprio che questa volta l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi sia seria! A confermarlo ci pensa una sua amica, la quale interviene durante la diretta di Mattino 5.

Francesca Cipriani entra al Grande Fratello Vip e confessa i suoi sentimenti a Walter Nudo

Francesca ha finalmente confessato i suoi sentimenti a Walter. Quando si parla della Cipriani non si può fare a meno di ridere. Infatti, sono tanti i momenti divertenti che negli anni l’ex naufraga ha regalato al pubblico. Ma questa volta sembra proprio che Francesca sia seria! A Mattino 5 decide di dire la sua una sua amica, Clara. La giovane si trova nel pubblico e rivela di essere una persona molto vicina alla Cipriani. La ragazza, inoltre, afferma che ogni giorno l’ex naufraga parla di Walter. Trascorrono intere ore proprio a parlare di questo suo innamoramento. Ma Emanuela Tittocchia, in studio, non ci sta e dichiara che secondo lei non potrebbe trattarsi di amore, visto che neppure lo conosce. Infatti, ricordiamo che questi sentimenti di Francesca sono nati di fronte al piccolo schermo.

Francesca Cipriani infatuata di Walter Nudo: l’ex naufraga vuole costruire una famiglia

“La conosco, è infatuata”, rivela l’amica della Cipriani a Mattino 5. Ed ecco che qualcuno chiede anche se davvero Francesca sia in astinenza da ben 15 mesi. Clara conferma anche questo dettaglio. Una dichiarazione quella dell’ex naufraga inaspettata, ma che sembrerebbe essere dettata da sentimenti molto forti. In studio c’è anche qualcuno che si dichiara sicuro del fatto che Francesca sia davvero alla ricerca di una persona con cui costruire una famiglia.