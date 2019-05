Francesca Cipriani furiosa con Valentina Vignali: “Che schifo”

Cosa è successo tra Francesca Cipriani e Valentina Vignali

Francesca Cipriani è su tutte le furie per alcune frasi pronunciate da Valentina Vignali al Grande Fratello 16. Secondo quanto sostiene la bionda soubrette la giocatrice di basket l’avrebbe duramente criticata all’interno della Casa più spiata d’Italia. La Vignali avrebbe definito la Cipry una delle persone più stupide al mondo. Affermazioni piuttosto forti che hanno turbato parecchio Francesca, che da anni cerca di scrollarsi di dosso il personaggio della svampita che si è creata nel tempo. Ma l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ci ha tenuto pure a precisare che quello della Vignalona sarebbe un pregiudizio fondato solo ed esclusivamente sull’immagine televisiva visto che nella realtà le due non si sarebbero mai incontrate.

Le parole di Francesca Cipriani su Valentina Vignali

“Valentina Vignali mi avrebbe definita “una delle persone più stupide che abbia mai incontrato”. 1) non ci siamo mai incontrate e onestamente non sapevo neanche chi fosse 2) lei dovrebbe sapere bene che sui social le cose sono diverse dalla realtà, basta guardare le sue foto”, ha scritto Francesca Cipriani su Twitter. Su Instagram la soubrette di Colorado ha rincarato la dose con nuove affermazioni: “#Vignalichi? Ma poi basta giudicare dalle apparenze, basta con tutta questa cattiveria tra donne. Io e questa ragazza non ci siamo neanche mai incontrate e si permette di sputare sentenze in diretta nazionale. Che schifo”.

Valentina Vignali ha avuto da ridire pure su Soleil Sorge

Francesca Cipriani non è l’unica famosa che ha ricevuto critiche da parte di Valentina Vignali al Grande Fratello 16. Nei giorni scorsi la web influencer ha avuto da ridire su Francesca Brambilla, la Bona Sorte di Avanti un altro, tanto da ricevere dalla giovane una diffida. Non solo: Valentina si è scagliata anche contro Soleil Sorge, ex corteggiatrice di Uomini e Donne oggi fidanzata di Jeremias Rodriguez.