Francesca Chillemi, outfit Verissimo: marca e prezzo (esorbitante)

Altra ospitata a Verissimo per Francesca Chillemi, attrice protagonista assieme a Can Yaman della fiction in onda su Canale Cinque Viola come il mare. L’ex Miss Italia, stavolta, ha fatto visita a Silvia Toffanin non con il divo turco bensì con la collega Chiara Tron. Ad attirare le attenzioni dei telespettatori da casa è stato anche l’outfit sfoggiato dall’interprete messinese che ha optato per dei capi d’abbigliamento tanto semplici quanto costosi. Nessun abito sgargiante, nessun vestito ultrà elegante: Francesca si è presentata con dei pantaloni di velluto a costine con un modello palazzo e a vita bassa in giallo, abbinati a un top-gilet in maglia color panna con il collo alto e delle forature. Ebbene, laddove qualcuna volesse sfoderare un look simile, quanto dovrebbe sborsare? Una cifra per nulla alla portata di tutti.

Sia i pantaloni sia il top indossati dall’ex Miss Italia sono griffati Marni, casa di moda italiana fondata nel 1994 da Consuelo Castiglioni e riconosciuta nel mondo per le collezioni ready-to-wear uomo, donna, bambina e accessori. Capitolo prezzo: il gilet corto in cotone bianco è acquistabile mettendo sul piatto 490 euro. Per quel che riguarda i pantaloni di velluto le cifre salgono ancor di più: chi li volesse mettere nel proprio armadio, sappia che deve provvedere a sborsare la bellezza di euro 595. In totale, per un outfit del genere, bisogna avere a disposizione 1.085 euro.

Verissimo, Chiara Tron e Francesca Chillemi al miele su Can Yaman: complimenti e congratulazioni

Nel corso della chiacchierata con Silvia Toffanin, sia Chiara sia Francesca hanno più volte fatto i complimenti a Can Yaman per il lavoro svolto sul set della serie tv Viola come il mare.

Entrambe le attrici hanno tenuto a sottolineare come il divo turco si sia applicato per recitare in italiano, che ovviamente non è la sua lingua madre. Nonostante ciò Yaman ha saputo offrire una prestazione eccellente, confermando una volta di più di essere un interprete dalle mille risorse e dalla poderosa caparbietà. Quando si dice ‘volere è potere…’