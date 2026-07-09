Francesca Chillemi non si sposa, matrimonio saltato: il motivo riguarda la figlia Amelia

Da mesi si sussurra che Francesca Chillemi e Eugenio Grimaldi, diventati genitori l’autunno scorso della piccola Amelia Smeralda, sarebbero pronti a sposarsi. Alcuni ben informati avevano addirittura riferito che il matrimonio sarebbe stato celebrato a maggio. E invece dei fiori d’arancio nemmeno l’ombra. A raccontare i retroscena relativi al rinvio delle nozze è il magazine Oggi, che scrive che l’imprenditore e l’attrice avrebbero deciso di comune accordo di prendersi più tempo prima di pronunciare il fatidico sì. All’origine della scelta ci sarebbero la tenera età della figlia e i tanti impegni professionali della futura sposa.

Francesca Chillemi ed Eugenio Grimaldi: matrimonio messo in stand by

Grimaldi e Chillemi sarebbero affiatati e complici. Lo slittamento del matrimonio non sarebbe quindi legato a una crisi nel rapporto, bensì a un desiderio preciso dell’ex Miss Italia, la quale vuole “vedere la sua piccolina portare le fedi nuziali all’altare”. Il compagno sarebbe d’accordo. L’idea sarebbe di sposarsi quando Amelia Smeralda avrà la capacità di custodire un ricordo vivido delle nozze. A ciò si aggiunge il fatto che l’attrice in questo momento della sua vita ha un’agenda fitta di impegni professionali, questione che è andata ulteriormente a pesare sulla decisione di mettere in stand by i progetti nuziali.

Chillemi, infatti, nei prossimi mesi sarà protagonista sui set di due fiction amatissime dal pubblico italiano, quello della nuova stagione di Viola come il mare e quello delle nuove puntate di Che Dio ci aiuti!. La prima sarà mandata in onda su Canale 5, la seconda su Rai 1.

La nascita prematura di Amelia Smeralda

Amelia Smeralda, secondo diverse ricostruzioni mai smentite dai neo genitori, è nata prematura nell’autunno scorso. Sempre Oggi ha raccontato che la venuta alla luce anticipata ha richiesto un delicato periodo di ricovero in ospedale per la piccina che ha potuto lasciare il nosocomio a distanza di qualche settimana dal parto. Sia Chillemi sia Grimaldi non hanno mai rilasciato alcuna dichiarazione sulla vicenda, preferendo viverla con assoluto riserbo.

In particolare, le dimissioni della bimba dall’ospedale sarebbero arrivate a ridosso delle festività natalizie. La famiglia ha così potuto ritrovare la serenità, rifugiandosi nella villa di Grimaldi affacciata sul Golfo di Napoli. Per Chillemi si tratta della seconda maternità dopo Rania, la figlia avuta dall’ex compagno Stefano Rosso. Eugenio è invece papà ter, avendo avuto due figli dal precedente matrimonio.