Francesca Chillemi, il futuro papà Eugenio Grimaldi: “Ho fatto 10 chemio molto forti”

Eugenio Grimaldi, 38 anni, rompe il silenzio e parla per la prima volta di Francesca Chillemi. Con l’attrice fa coppia da circa un anno. Nei giorni scorsi lei si è mostrata in pubblico sfoggiando un pancione: è incinta. Una notizia tanto lieta quanto inaspettata per il pubblico. Il ricco armatore napoletano e l’ex Miss Italia, da quando stanno insieme, hanno protetto la loro privacy in modo ferreo. Solamente una manciata di paparazzate li hanno immortalati in atteggiamenti complici. Nelle scorse ore Grimaldi ha deciso di parlare per la prima volta alla stampa. E ha fatto delle rivelazioni da pugno nelle stomaco, raccontando di aver lottato contro un male molto aggressivo e di essersi sottoposto a vari cicli di chemioterapia.

“La vita dà e la vita toglie. Questa volta mi sta dando molto”. Così l’armatore in una intervista concessa al magazine Oggi. Quando si riferisce alla vita che “dà”, sottende all’amore sbocciato con Chillemi e al frutto d’amore che lei porta in grembo, una femminuccia che dovrebbe nascere a settembre. Quando invece si riferisce alla vita che “toglie”, la sua mente corre alla grave malattia contro cui ha lottato non molti anni fa. Correva l’anno 2017 quando gli fu diagnosticato un linfoma non-Hodgkin, ossia un tumore del sangue.

“Io ero all’ultimo stadio”, ha spiegato Grimaldi. All’epoca aveva 31 anni e la malattia progrediva in modo molto violento e aggressivo. “Aveva attaccato anche le ossa e a me restavano pochi giorni di vita. Così mi hanno sottoposto a una decina di chemioterapie molto molto forti oltre a varie cure aggiuntive”, ha riferito l’uomo d’affari, aggiungendo che il momento più delicato sono stati i primi cento giorni di cure, quando non sapeva se il suo corpo avrebbe reagito o meno alle terapie. I risultati clinici gli avrebbero dato una risposta positiva o ineluttabile. E in questi casi, quando si ha a che fare con una simile patologia, se le cose si mettono male, significa rassegnarsi alla scomparsa.

“Mettevo a letto i miei figli (Emanuele Filippo, 11 anni, e Iliana, 10, avuti dall’ex moglie Veronica Resca, ndr) e cominciava il tormento – ha continuato a narrare Grimladi -. Il mio domani era pieno solo di incertezza e angoscia totali, il pensiero della morte mi inseguiva. Non ho mai dormito più di due o tre ore per ciascuna di quelle cento notti”. Dopo tanto buio, ecco la luce in fondo al tunnel: i medici gli hanno detto che le cure stavano funzionando e che il suo corpo stava reagendo bene alla terapia. Fu l’inizio della guarigione.

Ad aiutarlo molto anche la sua passione per i cavalli. L’armatore è un cavaliere professionista del Centro sportivo dell’Aeronautica militare, grado di tenente: “Non avrei potuto montare ovviamente, sarebbe stato molto rischioso. Ma riprovai un giorno e sentii una gioia indescrivibile: era la vita!”. Infine un pensiero sulla compagna Francesca Chillemi con la quale aspetta una figlia: “Siamo contenti di noi, del nostro sentimento e del nostro progetto di vita. Sento che sta arrivando quello che entrambi meritiamo e per cui abbiamo lottato: la felicità”.