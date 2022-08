Francesca Chillemi di nuovo incinta? Spunta il pancino sospetto

Cicogna in volo per Francesca Chillemi? L’ex Miss Italia – oggi attrice affermata di fiction – è stata pizzicata dai paparazzi di Grand Hotel con un pancino sospetto. La star di Che Dio ci aiuti è stata sorpresa al mare, a Fregene, con la figlia di cinque anni Rania e il compagno Stefano Rosso, erede di un impero da 4 miliardi di euro.

Nelle immagini si vede la bambina che mangia un gelato insieme ad un’amichetta, sotto lo sguardo innamorato di mamma Francesca, mentre papà Stefano porta bottigliette d’acqua e ghiaccioli. Non passa inosservato quella curva sul grembo che fa capolino da sotto gli shorts dell’attrice…

Sembra proprio un pancino e l’aria sognante con cui la Chillemi lo guarda e lo accarezza lascia intendere che presto arriverà un altro bebè in famiglia. Al momento nessuna conferma ma neppure nessuna smentita da parte della diretta interessata, pronta a debuttare in autunno con un nuova fiction.

A settembre partirà su Canale 5 Viola come il mare, serie che vede protagonista Francesca Chillemi accanto a Can Yaman. Negli ultimi mesi si è parlato di un presunto flirt tra i due, subito smentito da entrambi. Solo tanta sintonia e complicità e nulla più.

Francesca Chillemi resta fedele al suo Stefano Rosso, figlio del fondatore di Diesel Renzo e a capo di una holding che nel tempo ha inglobato altri marchi prestigiosi. Can Yaman è invece single: dopo la rottura con Diletta Leotta si è parlato di un flirt con Francesca Del Fa, attrice de Il Paradiso delle Signore, subito però smentito.

La storia d’amore tra Francesca Chillemi e Stefano Rosso

Francesca Chillemi e Stefano Rosso si amano dal 2015. Per amore l’attrice e modella ha vissuto per un lungo periodo a New York, dove il compagno si era trasferito per affari. Da qualche tempo la coppia è rientrata a Milano anche se spesso, per esigenze di lavoro, si reca a Roma. Nonostante la nascita della figlia la Chillemi e Rosso non sono ancora convolati a nozze. Francesca ha più volte ribadito che il matrimonio non è una necessità per lei e la sua dolce metà.