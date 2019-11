Francesca Barra, lo sfogo su Matera e il Sud: “Non dimentichiamo”

View this post on Instagram

Mi piacerebbe che oltre alla straordinaria Venezia a cui va tutta la mia vicinanza e solidarietà senza se e senza ma, si ricordassero anche altri territori colpiti dal maltempo: Matera, il #matapontino, il #Salento… (e segnalatemi i vostri problemi proverò a farvi da megafono). Nello specifico chiedo perché non sia stato confermato, o peggio: “ non richiesto”, lo stato di emergenza per i comuni lucani colpiti dal maltempo. In attesa di un gentile riscontro abbraccio tutte le persone che si sono prodigate per sostenere i cittadini e i luoghi in difficoltà. Ma non dimentichiamo il Sud, nel sostegno concreto, nella comunicazione, nella politica …