Francesca Barra e Claudio Santamaria, in arrivo il loro primo libro

L’hanno scritto insieme Francesca Barra e Claudio Santamaria, hanno messo insieme parole e pensieri ed hanno creato il loro primo libro. Il loro primo romanzo La giostra delle anime edito dalla casa editrice Mondadori. Il celebre attore e la famosa giornalista hanno voluto mettere nero su bianco qualcosa, o forse anche di più, del loro amore. Francesca Barra ha definito questo libro un sodalizio un qualcosa che va oltre la loro complessa ma travolgente storia d’amore. Si perché la bella scrittrice e Claudio Santamaria vivono un amore grande, sconvolgente e così bello che lascia senza fiato. I due condividono spesso e volentieri le loro vite sui social rendendone partecipi coloro che li seguono e raccontandone gioie e dolori. Claudio e Francesca ultimamente si sono dati ai viaggi e tra le tante tappe hanno scelto la Basilicata, Matera, proprio dove è nata la storia dei protagonisti de La giostra della anime. Insomma, questo romanzo che si preannuncia meraviglioso racconta anche di loro di due o forse è meglio dire specialmente di loro due.

Francesca Barra e Claudio Santamaria, l’annuncio dell’arrivo del loro libro

Ad annunciare l’arrivo del loro romanzo scritto a quattro mani sono stati i diretti interessati. Francesca Barra e Claudio Santamaria sui loro profili Instagram hanno pubblicato delle immagini e dei video che con la grande notizia. La giostra delle anime arriverà sugli scaffali delle librerie di tutta Italia il 24 Settembre 2019. Per Francesca Barra dare alla luce questo nuovo progetto con il suo Claudio è stato faticoso ma anche molto emozionante. “Un’esperienza unica che non pensavo di poter condividere con nessuno e con nessun altro sarebbe stato possibile.” – ha rivelato la giornalista – “Un libro nato mentre scrivevamo un soggetto cinematografico nei nostri viaggi sul Vulture, fra i Sassi di Matera, nella terra che ci ha uniti: la #Basilicata. Giorni e notti trascorse a consultarci, a discutere sulla trama, sui personaggi che prendevano forma e sostanza nei nostri dialoghi infiniti anche sul set, durante le pause televisive! Questo sodalizio è ben più complesso della nostra storia d’amore… è follia, anima, cervello, fantasia.”

La speranza di Francesca Barra per i futuri lettori de La giostra delle anime

Francesca Barra oltre ed essersi detta molto emozionata si è descritta anche speranzosa senza dimenticare chi ogni giorno segue lei e suo marito con tanto affetto: “È un meccanismo fertile che speriamo vi incuriosisca e vi appassioni come sta accadendo a noi da tempo. Grazie a chi ci segue e ha capito che per noi non sono mai solo immagini. È esplosione di creatività…ci vediamo il 24 settembre in libreria”.