Francesca Barra e Claudio Santamaria censurati, piovono nuove critiche: l’attore spiega come è nato lo scatto Instagram ‘incriminato’ e si prende del tronista di Uomini e Donne, la giornalista cita Elena Santarelli e si difende a denti stretti. La ‘battaglia’ continua…

Non tende a placarsi il polverone che è stato sollevato nella serata di ieri da uno scatto Instagram di Francesca Barra e del marito Claudio Santamaria. La foto in questione, ritenuta troppo spinta, è stata censurata dal social, innescando l’ira della coppia che ha iniziato una vera e proprio battaglia in nome della libertà d’espressione In queste ore sta piovendo di tutto sui profili dell’attore e della giornalista: chi li difende e dà manforte e chi non lesina critiche per la scelta. Sia Claudio, sia Francesca sono attivissimi a spiegare le loro ragioni e a ‘guerreggiare’ verbalmente contro chi lancia biasimi ‘fuori misura’. Qualcuno è arrivato a dire che l’interprete si stia comportando come un tronista di Uomini e Donne e che Francesca stia facendo la bulla.

Francesca Barra contro le critiche. La giornalista non molla: “Attaccano Elena Santarelli, attaccano…”

La coppia ieri ha scritto due post pieni di sconforto e indignazione. Oggi la polemica continua a divampare. “Attaccano Elena Santarelli dopo aver confessato la malattia del figlio – scrive Francesca Barra – Attaccano donne che allattano o mamme con il biberon colpevoli d non allattare, persone malate o perfino morte… Attaccano bambini innocenti…”. La giornalista è un fiume in piena su Instagram nel sostenere che l’ipocrisia di alcuni è senza fine. Se da una parte però ha raccolto molto sostegno, dall’altra sono piovute tante critiche. Alcuni le hanno intimato di occuparsi di problemi più importanti. “Io mi occupo anche di tanti altri problemi – replica la Barra – Ma per me la libertà e l’arte sono da difendere al pari di tutte battaglie. Così come l’aggressione con cui criticano sui social. Mi spiace. Ho scritto anche un libro sul cyberbullismo e incontro tanti ragazzi e famiglie. Fa scegliere a me cosa avere a cuore”. E ancora, spiegando il motivo di tale lotta: “Lo facciamo entrambi perché speriamo che ad un certo punto sia l’ultima. O che l’amore trionfi sull’odio. O che gente come te sia più gentile. Chissà…:-)”.

Claudio Santamaria paragonato a un tronista di Uomini e Donne: l’attore si difende, spiega come è nato lo scatto e lotta per la moglie

Se la Barra è un fiume in piena, Santamaria non è da meno. Inoltre tiene a sottolineare come lo scatto censurato sia stato fatto senza aiuto di terzi, come qualcuno ha sostenuto: “Ripeto, la foto non ritrae un momento intimo, è una foto posata fatta con autoscatto…”. L’attore spiega come per lui la fotografia artistica sia da sempre una passione, tanto che è pure approdato alla regia cinematografica nel 2016. Tiene pure a rimarcare che la moglie ha la stessa passione per gli scatti. Passa poi alla difesa di Francesca che si è presa della bulla per le risposte graffianti ad alcune critiche: “Mia moglie non bullizza nessuno, smaschera l’ipocrisia delle persone che si indignano per poi pubblicare loro stessi scatti della loro vita privata“. Infine si prende del tronista di Uomini e Donne. “Non ho capito, scusa, tronista di Uomini e Donne? E dove sarebbe questa realtà?”, la sua risposta stranita. Il dibattito sulla censura nel frattempo prosegue…