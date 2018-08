Messaggi pubblicitari anche dannosi, immagini violente, commenti violenti, foto con immagini esplicite, selfie esibizionisti non sempre bellissimi ammettiamolo, sederi, seni con i capezzoli coperti (fosse solo quella la soluzione alle turbe adolescenziali) … eppure avete ritenuto opportuno segnalare la fotografia di un abbraccio dietro un vetro opaco mio e di @claudio_santamaria . E le storie condivise con linguaggi scurrili? Ma di quello cosa pensate ? Sicuramente non avete nulla di meglio da fare. Mi chiedo come reagite (ma ci andate?) difronte ad una foto erotica, ad una mostra, in una galleria. Davvero. Mi chiedo cosa sia per voi la libertà. Il fatto che due personaggi pubblici si amino e si fotografino, desta più scandalo e fastidio dei vostri scatti? Perché io in tante bacheche vedo identiche situazioni. Spesso profili finti. Solo che voi pensate di averne diritto e noi dovremmo nasconderci. Perché l’amore è fastidioso. Così come la creazione di una foto che per noi era artistica. Era l’abbraccio di due persone che si amano con passione. Quindi non ci censurerete Mai. Mi spiace. E’ un messaggio universale. E per chi ha segnalato: Siete un soffio contro una fortezza. Pensate a censurare chi umilia, offende e diffama. @claudio_santamaria

