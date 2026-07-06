Francesca Barra in lacrime lascia in anticipo il suo talk di Rete 4, Rita Dalla Chiesa svela il motivo

Francesca Barra, con voce rotta dalla commozione, sul finale della puntata di “4 di sera Weekend” di domenica 5 luglio, ha annunciato ai telespettatori che ha deciso di lasciare la conduzione in anticipo. La giornalista e conduttrice ha spiegato che sta attraversando un momento delicato dal punto di vista familiare, motivo per cui ha scelto di defilarsi temporaneamente dal programma che guida da tre stagioni insieme al collega Roberto Poletti. Quest’ultimo si è affrettato a dire che l’annuncio di Barra è un “arrivederci” e non un addio definitivo.

Francesca Barra lascia commossa “4 di sera Weekend”

“Sto attraversando un periodo difficile, la mia famiglia ha bisogno di me. Ci sono momenti nella vita in cui è giusto fermarsi e ascoltare i segnali che arrivano dal corpo, dal cuore e dalla mente. Ignorarli sarebbe un errore”, ha spiegato la conduttrice con occhi lucidi. “Vi lascerò nelle ottime mani di Roberto Poletti, un amico e collega a cui do un bacio. Non capita spesso di lavorare così bene con qualcuno e di trovare persone che lasciano il segno; adesso non avrai più nessuno con cui litigare”, ha aggiunto. Parole che spengono anche le voci che in passato hanno parlato di una ‘convivenza’ burrascosa tra i due colleghi.

La reazione di Roberto Poletti

Poletti, estremamente colpito e commosso dalle parole di Barra, ha così commentato: “Io mi commuovo raramente, lei lo sa. Mi aveva già accennato a questa decisione. Dico solo a Francesca che questo è un semplice arrivederci. Ci rivediamo presto. Sembrava un addio, ma ci ritroveremo”. Nelle prossime puntate, quindi, Poletti andrà in solitaria. Da quanto emerso, non ci sarà alcuna sostituzione della giornalista.

Barra, dopo l’annuncio in trasmissione, ha anche scritto un post sui suoi profili social, dove ha riportato le stesse parole usate davanti alle telecamere. Inoltre ha ringraziato calorosamente chi l’ha scelta per guidare il programma di Rete 4, che sono le stesse persone che le hanno permesso di poter prendere questa pausa: l’editore Pier Silvio Berlusconi, Mauro Crippa, Andrea Delogu, Carlo Gorla, Siria Magri, Lorenza Mazzotti, gli autori, i registi, i produttori, la redazione, gli operatori, il personale del trucco e della sartoria.

Il commento di Rita Dalla Chiesa

La giornalista ha preferito non rivelare i dettagli della decisione di fermarsi. Si ipotizza che la scelta sia collegata al grave lutto che l’ha colpita lo scorso 16 giugno, quando è deceduto suo padre 79enne, a cui era molto legata. Una sorta di conferma in tal senso è arrivata da Rita Dalla Chiesa.

La parlamentare di Forza Italia ed ex volto storico di Forum ha così commentato il post Instagram di Barra: “Non lo sapevo, ho letto adesso. So che quando si spezza un cordone ombelicale con un papà o una mamma niente torna più come prima. Forse fai bene a fermarti per un po’. Ci sono priorità davanti alle quali ci si deve arrendere. Noi che ti vogliamo bene ti siamo vicini e ti aspettiamo. Ti abbraccio, Francesca, con stima e molto affetto“. Secondo Dalla Chiesa, che è da sempre molto vicina alle dinamiche di Mediaset e conosce molto bene l’ambiente, Barra si sarebbe presa una pausa per questioni legate alla scomparsa del genitore.