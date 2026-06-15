Francesca Barra a pezzi, morto il padre: “Risucchiato in pochi giorni, ho il cuore a brandelli”

Grave lutto per la conduttrice e giornalista Francesca Barra: attraverso un lungo messaggio pubblicato sul suo profilo Instagram, a corredo di un video in cui la si vede ballare con il padre, ha reso noto che il genitore è morto. La 47enne di Policoro ha raccontato che l’amato papà, originario della Calabria, se ne è andato tra l’affetto dei suoi cari e che per questi è sempre stato un punto di riferimento. Da quanto rivelato, l’uomo non era malato da tempo. Barra ha infatti specificato che le sue condizioni di salute si sono aggravate in pochi giorni. Poi il tragico epilogo. Proprio per la rapidità tramite cui si sono svolti gli eventi, la scomparsa è stata dolorosa e traumatica per i suoi cari.

Morto il padre di Francesca Barra: struggente messaggio di addio

“Addio, papà. Te ne sei andato nel modo in cui un grande uomo lascia la terra: circondato dalle persone che ama e che ti considerano l’uomo più determinante nelle loro esistenze. Tre fratelli uniti dal ricamo tuo e della mamma, otto nipoti, la tua amata immortale, che è la mamma”, ha esordito la conduttrice. Spazio poi alla confessione di come è avvenuta la dipartita: “Sei stato risucchiato in pochi giorni come non avrei mai potuto immaginare, e la velocità di questo addio ci ha ridotto il cuore in brandelli”.

“Non torneranno – ha aggiunto – i nostri campi di papaveri, quelli che raccoglievi per me facendomi indovinare il colore. Gallo, gallina o pulcino? Non ci saranno più le nostre scampagnate per fotografare la Basilicata. Non mi prenderai più per mano portandomi a visitare gli stagni e fingendo che fossero le città delle rane, oggi una delle favole preferite di Atena e Greta”.

E ancora: “Non ci saranno più le tue spremute del mattino, che io non volevo e tu insistevi perché le bevessi. Non ci saranno più i tuoi messaggi d’amore e d’orgoglio per i tuoi nipoti, di cui ormai parlavi continuamente”. Barra ha anche evidenziato come il genitore avesse modi garbati e gentili, qualità da cui la figlia era rapita. “Eri così gentile, papà. Talmente gentile che a volte mi chiedevo come ci riuscissi. Da dove venisse quella grazia. Dalla tua Calabria? Da Firenze, che aveva accolto i tuoi studi e la tua militanza politica? Dal mare della Basilicata che avevi scelto come casa?”

“Chi ti aveva insegnato l’arte più rara di tutte: fare sentire le persone amate, ogni giorno, senza risparmio? Niente sarà più come prima. Non salterò più nel buio certa di trovare la tua presa ad aspettarmi. Eri un uomo capace di migliorare le nostre vite. Ho conosciuto l’ultimo uomo migliore del mondo. E, grazie a Dio, era anche mio padre”, ha concluso la giornalista, il cui post è stato travolto da una miriade di like e di commenti degli utenti che hanno particolarmente apprezzato il messaggio di addio riservato al genitore.

Vita privata e professionale di Francesca Barra

Francesca Barra è sposata con Claudio Santamaria. Nel 2017 i due si sono detti “sì” negli Stati Uniti e poi, nel 2018 e con rito civile, a Policoro. Prima di legarsi all’attore è stata sposata per oltre un decennio, per la precisione dal 2005 al 2016, con Marcello Molfino. Da questa unione sono nati tre figli: Emma Angelina, Renato e Greta.

Barra negli ultimi anni ha incrementato i suoi impegni professionali in tv. Nel 2025 è stata opinionista di The Couple – Una vittoria per due, programma in onda su Canale 5. Nello stesso anno ha condotto su La7 Storie non ordinarie di famiglie. Sempre dal 2025 è al timone di 4 di sera News e dello spin off della trasmissione, 4 di sera Weekend News.