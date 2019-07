Francesca Barra, anniversario di nozze: il gesto per Santamaria

La dolcissima dedica di Francesca Barra al marito Claudio Santamaria

Una delle coppie italiane più incantevole del mondo dello spettacolo? Sicuramente quella formata da Francesca Barra e Claudio Santamaria. La scia d’amore che li lega l’uno all’altro è potente e magica. Il loro sentimento è così bello e forte che inonda tutti, anche le persone che gli stanno accanto e quelli che ogni giorno li seguono con affetto. Per la coppia oggi è una giornata davvero importante. La giornalista lucana e l’attore compiono infatti un anno di matrimonio. I due si sono detti “si”, esattamente un anno fa, a Policoro, in Basilicata, lo stesso posto in cui il destino li fece incontrare per la prima volta quando erano ancora molto piccoli. Francesca Barra, infatti, aveva solo 11 anni mentre Claudio ne aveva 15. C’è da dire, però, che quello celebrato a Policoro è stato il loro secondo matrimonio perché il primo invece i due l’hanno contratto a Los Angeles nel Novembre del 2017.

La dedica emozionante di Francesca Barra a suo marito Claudio

Per celebrare ancor di più questa giornata così importante, Francesca Barra ha deciso di postare su Instagram una foto tratta dal loro album di nozze e di dedicare delle meravigliose parole al marito: “Tu sei il mio : “sole, vino, vento e trallalà”. Tu sei perfino meglio di quello che pensassi un anno fa, la vita con te, per quanto difficile e talvolta spietata, è sempre una carezza dolcissima. È tutto un sogno da quando ti ho sposato in riva al mare, come nei disegni di bambina felice. Auguri vita mia bella, bella vita mia”. Claudio Santamaria ha apprezzato tantissimo le parole della sua dolce metà e le ha commentate con tanto di cuori rossi.

Matera, la città dell’amore di Claudio e Francesca

La coppia, insieme ai 3 bambini di Francesca, adesso si trova in vacanza al mare. I due, che presto lavoreranno insieme, alcune settimane fa hanno trascorso un po’ di giorni a Matera, una città per entrambi davvero molto speciale. Perché fu proprio nella città dei sassi, durante la Festa patronale della Bruna, che Francesca Barra e Claudio Santamaria ufficializzarono la loro storia d’amore. Insomma, la Basilicata è per loro il luogo simbolo del grande sentimento che condividono e che ogni giorno sembra diventare sempre più indistruttibile.