Santamaria e Francesca Barra: primo lavoro insieme per la coppia, dettagli

Claudio Santamaria e Francesca Barra lavoreranno insieme: nuovo progetto per la coppia

Non è un bel momento sul fronte privato per Claudio Santamaria e Francesca Barra. La coppia dopo l’annuncio della gravidanza, ha perso il bambino che stavano aspettando, gettando entrambi nel dramma. Le cose però vanno avanti e nel campo lavorativo, marito e moglie stanno ricevendo grandi opportunità. L’ultima delle quali viene riportata dal settimanale Chi, in edicola il 3 luglio. La rivista diretta da Alfonso Signorini, anticipa così il nuovo progetto dell’attore e della moglie giornalista. Secondo quanto racconta il giornale, Santamaria e la Barra (sua agente) hanno accettato di condurre insieme per Amazon tv. Per ora non si hanno troppi dettagli, sembrerebbe essere un nuovo progetto ma non sappiamo altro. Fatto sta, comunque, che i due lavoreranno insieme per la prima volta.

Santamaria e Barra protagonisti per un nuovo progetto: tutto ciò che sappiamo

Non sappiamo molto in realtà del nuovo progetto che terrà impegnati Claudio Santamaria e Francesca Barra. Lui conosciuto per il ruolo de Il Dandi in Romanzo Criminale il Film, e lei giornalista, opinionista ed ex politica, si sono sposati nel 2017. Ed ora vivranno insieme anche sul lavoro. “Primo lavoro di coppia per Claudio Santamaria e la moglie e sua agente Francesca Barra che hanno accettato di condurre per Amazon Tv un nuovo progetto“, anticipa Chi. La notizia poi viene corredata anche da altri personaggi. Anche il duo comico Pio e Amedeo sarebbero stati assoldati dalla stessa rete per testare un nuovo reality. Aspettiamo maggiori dettagli per saperne di più.

Il dramma di Claudio Santamaria e Francesca Barra

La notizia della gravidanza, la Barra l’aveva data a Live-Non è la d’Urso. Confermato il tutto il giorno seguente, i due però hanno perso il loro primo figlio. Un vero dramma per la coppia, la notizia era stata annunciata sui social dalla giornalista.