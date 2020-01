Francesca Cipriani nera con Barbara Alberti: “Ha fatto eliminare Pasquale”

Francesca Cipriani torna ad attaccare Barbara Alberti a Pomeriggio 5

Francesca Cipriani non ha cambiato idea su Barbara Alberti. Anzi, l’eliminazione di Pasquale Laricchia al Grande Fratello Vip ha infastidito ancora di più la soubrette abruzzese. Che non approva il comportamento dell’Alberti nella Casa più spiata d’Italia. A detta della Cipriani si starebbe facendo del favoritismo nei confronti della 76enne, intoccabile perché intellettuale. Un atteggiamento che non va giù a Francesca, che è tornata a chiedere dei provvedimenti alla produzione tramite Pomeriggio 5, dove è da anni opinionista fissa. La giovane è stata supportata da un’altra opinionista di Barbara d’Urso, Karina Cascella, che ha espresso un parere negativo sull’Alberti.

La Cipriani incolpa Barbara Alberti dell’eliminazione di Pasquale Laricchia

“Ha fatto eliminare Pasquale, ha influenzato il televoto con le sue parole. Un pover’uomo, simpaticissimo. Barbara Alberti è un’esaltata, non sa quello che dice. Dovrebbe fare la nonna e dare il buon esempio”, ha detto categorica Francesca Cipriani a Pomeriggio 5. “È un’intellettuale, è privilegiata, è intoccabile rispetto ad altri”, ha aggiunto Karina Cascella, che appoggia in pieno il pensiero della Cipry. “Dice cattiverie su tutti. Ha insultato Paola Caruso, Imma Battaglia, Eva Grimaldi, Valeria Marini. Nessuno interviene. Dice sempre le parolacce, non ha rispetto. È infida”, ha puntualizzato l’ex gieffina.

Francesca Cipriani e Barbara Alberti hanno avuto uno scontro da Chiambretti

L’astio tra Francesca Cipriani e Barbara Alberti risale a più di dieci anni fa quando, in un programma di Piero Chiambretti, la scrittrice ha duramente criticato la showgirl per via E dopo che Barbara ha avuto da ridire su Paola Caruso – entrata al Grande Fratello Vip per un confronto con Ivan Gonzalez – la Cipriani è subito corsa a difendere l’amica. Ci sarà prima o poi la resa dei conti tra le due?