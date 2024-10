Foto Ferragni e Rosiello (arrestato): “Avvocati stanno stappando…”

La posizione di Fedez a livello mediatico continua a subire notevoli scossoni per quel che riguarda la credibilità. Il rapper milanese si sta rendendo protagonista di una serie di “imprese” contraddittorie alquanto controverse, per usare un eufemismo. Alcuni esempio: dopo la separazione da Chiara Ferragni, aveva assicurato che non avrebbe mai più parlato dell’ex moglie. Si sa come è andata a finire: ci ha pure costruito un brano su di lei, “Allucinazione collettiva”, dopo il dissing dimenticabile con Tony Effe. Altra frottola: il cantante sostenne che non c’entrava niente con il pestaggio di Cristiano Iovino, le immagini dicono il contrario. Quella sera pare che fosse assieme agli amici ultrà del Milan nella spedizione punitiva contro il personal trainer. A proposito di ultrà del Milan e di legami con Fedez: il magazine Gente ha pubblicato nelle scorse ore una fotografia curiosa in cui si vede Christian Rosiello (bodyguards del rapper) con Chiara Ferragni.

Il 30 settembre la procura di Milano ha azzerato la cupola del tifo organizzato di Milan e Inter: sono stati effettuati 19 arresti. A finire in manette anche il già citato Rosiello e Islam Hagag (noto come Alex Cologno), due persone che nell’ultimo anno sono state avvistate tantissime volte assieme a Fedez. La foto di Rosiello e Chiara Ferragni pubblicata da Gente risale allo scorso marzo, a separazione già avvenuta. L’uomo, però, ha iniziato a fare da bodyguards alla famiglia prima del crac sentimentale. Ferragni sapeva che chi gestiva la sicurezza dei suoi cari era immischiato in faccende torbide? Così Gente sulla vicenda:

“Rosiello, prima della separazione dei Ferragnez, prestava la sua opera di bodyguard anche per la famiglia, come si nota dalle foto esclusive di Gente: sarà contenta la Ferragni di sapere che il marito le aveva portato in casa un delinquente e che gli aveva affidato i suoi figli (altra bottiglia stappata dagli avvocati di Ferragni)”.

Fedez non poteva scegliere altri bodyguards?

Frulla in testa una domanda da un milione di dollari: come è possibile che sia Fedez sia l’ex moglie non sapessero di essersi attorniati da persone inclini a gestire affari loschi? Va sottolineato che ancora prima che scattassero gli arresti pochi giorni fa, già era di dominio pubblico che il signor Rosiello e il signor Alex Cologno non erano “stinchi di santo”. Quindi? Perché non ingaggiare per la sicurezza della propria famiglia individui meno ‘controversi’? Quando la domanda gli è stata fatta direttamente al rapper da Valerio Staffelli, come risposta è arrivata una minaccia di querela. “Dillo alla mamma, dillo agli avvocati”, direbbe Luis Sal nel commentare la faccenda.