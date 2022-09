Foto Cecchi Paone “oltre il limite del gusto”: la reazione di Signorini

La scorsa settimana, Chi Magazine ha pubblicato un servizio fotografico dedicato ad Alessandro Cecchi Paone, che è stato sorpreso in barca, nelle cristalline acque della Costiera Amalfitana, in compagnia del suo nuovo fidanzato 26enne, Simone. I due sono stati immortalati in atteggiamenti intimi, mentre si stavano baciando in costume. Paone ha commentato la vicenda, dicendo di non aver nulla da nascondere. Una lettrice del settimanale di nome Marina ha preso carta e penna ed ha scritto direttamente al direttore della rivista, Alfonso Signorini, tuonando sulla scelta di pubblicare le istantanee romantiche con protagonista il divulgatore scientifico e il giovane. La donna in questione ha informato Signorini che non comprerà più Chi Magazine in quanto ha trovato il servizio su Cecchi Paone di cattivo gusto. E come ha reagito Alfonso a tale ragionamento? Non bene.

“Ha superato ogni limite del buon gusto, e, se è vero che ognuno può aver i suoi gusti, non mi pare il caso di sbandierarli in questo modo”, ha sostenuto Marina. Il conduttore del Grande Fratello Vip come ha preso tale presa di posizione? Di petto. Al pari della sua lettrice, ha preso carta e penna e ha fornito una replica di fuoco, dicendo a tal Marina che se si è sentita urtata dal servizio in questione è ben contento di averla persa come lettrice.

“Ciao Marina, mi spiace aver urtato così fortemente la sua sensibilità. In tutta franchezza, le immagini del servizio su Alessandro Cecchi Paone, non mi sembrano, come lei adombra, di cattivo gusto. Raccontano semplicemente l’entusiasmo di una passione e di un sentimento che lega due uomini. Se fosse questo per lei il vero problema, sarei ben contento di aver perso una lettrice. Saluti”.

Signorini e la battaglia ai tabù

Una replica piccata. D’altra parte Signorini da tempo è attivo nel cercare di spazzare via alcuni tabù che continuano a imperniare la società del Bel Paese. Altra sua battaglia è quella contro i cliché di cui sono vittime le persone sieropositive. Per dare voce a tale tema, quest’anno al GF Vip ha voluto tra i concorrenti del cast il costumista Giovanni Ciacci che, di recente, proprio tramite le colonne di Chi Magazine, è uscito allo scoperto, raccontando per la prima volta pubblicamente di essere appunto sieropositivo.

La questione sarà affrontata approfonditamente nel corso della settima edizione del reality più spiato d’Italia che aprirà i battenti lunedì 19 settembre (l’appuntamento è su Canale Cinque, in prima serata). Per avere Ciacci nel cast, Signorini ha dovuto convincere Mediaset a cambiare alcune regole. Infatti, senza una variazione alle norme, lo stylist, in quanto sieropositivo, non avrebbe potuto partecipare al programma. Cologno Monzese ha dato ascolto al direttore di Chi Magazine: via libera per Ciacci!