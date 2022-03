Fosca Innocenti 2 si farà: nuove puntate in arrivo con Vanessa Incontrada

By

La storia di Fosca Innocenti continua! Mediaset ha deciso di rinnovare la fiction con una seconda stagione. La rete ha creduto fin da subito nella nuova serie tv con protagonista Vanessa Incontrada e già prima della messa in onda si parlava di nuove puntate. Ora, dopo aver visto i buoni ascolti registrati con la prima stagione, l’azienda ha subito dato il via libera per riprendere le riprese del progetto.

Il set di Fosca Innocenti riaprirà il prossimo giugno: confermata, ovviamente, nei panni della protagonista Vanessa Incontrada. Cambio della guardia alla regia: gli episodi della seconda stagione saranno dirette da Giulio Manfredonia. Quest’ultimo ha già lavorato con l’attrice italo-spagnola nella serie Rai Non dirlo al mio capo.

Le dichiarazioni di Vanessa Incontrada

In una recente intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni Vanessa Incontrada ha dichiarato:

“Con le colleghe è scattata subito una splendida alchimia. Con Desirée Noferini e Cecilia Dazzi, Irene Ferri e Giorgia Trasselli ci siamo viste anche fuori dal set, abbiamo mangiato insieme. E abbiamo creato una chat di gruppo, ci sentiamo e ci prepariamo a girare la seconda stagione”

L’interprete ha inoltre svelato che molto probabilmente in Fosca Innocenti 2 il suo personaggio avrà un’antagonista che le darà filo da torcere…Al momento non è dato sapere di più: qualche altra anticipazione arriverà sicuramente dopo la fine della prima stagione, prevista su Canale 5 venerdì 4 marzo.

In attesa di vedere la seconda stagione tutte le puntate di Fosca Innocenti sono disponibili in streaming sulla piattaforma gratuita Mediasetplay.

Gli attori di Fosca Innocenti

Fosca Innocenti è stata girata tra Roma e Arezzo. Accanto a Vanessa Incontrada ha recitato Francesco Arca, che è tornato su Canale 5 dopo Svegliati amore mio, dove ha affiancato Sabrina Ferilli ed Ettore Bassi. Negli ultimi anni Arca, ex tronista di Uomini e Donne oggi attore affermato, ha recitato pure nel film tv di Sky I calcianti e nel progetto Netflix Guida astrologica per cuori infranti diretto da Michela Andreozzi.

Nel cast di Fosca Innocenti ci sono altri attori noti come Luca Capuano (Il Paradiso delle Signore, Le Tre Rose di Eva, Centovetrine, Un posto al sole), Cecilia Dazzi (Boris, Braccialetti Rossi, La porta rossa, L’isola di Pietro), Antonella Fattori (Elisa di Rivombrosa, Sorelle, Sacrificio d’amore, RIS), Irene Ferri (Provaci ancora prof, Immaturi, Pezzi unici, Che Dio ci aiuti).