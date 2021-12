Fortunato Cerlino papà bis a 50 anni: è nata la seconda figlia dell’attore

Tanti auguri Fortunato Cerlino! È nata la seconda figlia dell’attore: a dare l’annuncio il neo papà su Instagram, dove ha postato lo scatto della manina della neonata. La star di Gomorra e Nero a metà, solo per citare alcuni lavori televisivi di successo, è diventato genitore bis all’età di 50 anni. Alla bambina è stato dato il nome di Lea.

Un nome che ha origini greche e vuol dire “leonessa”. È un nome molto noto in Croazia, Slovenia, Norvegia, Inghilterra, Olanda, Germania, Finlandia, Svezia. L’onomastico si festeggia il 22 marzo in memoria di Santa Lea di Roma. Portano questo nome le attrici Lea Michele e Lea Seydoux.

Lea Cerlino è nata dal legame dell’attore Fortunato con Antonella. La coppia ha già una figlia, Delfina, arrivata nel 2017. A luglio 2018 l’interprete ha sposato la compagna in gran segreto a Trieste, alla presenza di pochi intimi. La cerimonia è stata organizzata in Friuli Venezia-Giulia per motivi di lavoro. Qui Cerlino era impegnato all’epoca con le riprese de La porta rossa, dove recitava accanto a Lino Guanciale e Gabriella Passion.

Proprio quest’ultima ha voluto subito commentare la foto della nuova arrivata, facendo gli auguri al suo collega e alla moglie. A dare il benvenuto alla piccola Lea pure Giuliano Sangiorgi dei Negramaro e la giovane Jenny Denucci.

Chi è la moglie di Fortunato Cerlino

La moglie di Fortunato Cerlino è una photo editor romana che attualmente lavora in una rivista e che l’attore ha conosciuto nel 2015, ad una cena con amici in comune. Per l’interprete di Gomorra si è trattato di un colpo di fulmine: ha subito capito che Antonella era la donna della sua vita.

Dopo quella cena, dove Cerlino è rimasto letteralmente folgorato, i due si sono scambiati i numeri di telefono. Antonella ha risposto al messaggio di Fortunato solo due giorni dopo. In seguito alla prima uscita non si sono più lasciati e sono diventati inseparabili.

Fortunato Cerlino e la moglie Antonella condividono diverse passioni, come quella per i viaggi, per il mare, per la musica e per la lettura. Senza dimenticare gli animali: hanno un cagnolino di nome Michelangelo. I due vivono il loro amore lontano dai riflettori, dai gossip e dai paparazzi.