Fortunato Cerlino di Gomorra si è sposato: chi è la moglie Antonella

Pietro Savastano di Gomorra, la vita privata di Fortunato Cerlino: l’attore si è sposato con Antonella

Fiori d’arancio per Fortunato Cerlino, l’attore diventato famoso grazie alla serie tv Gomorra e al ruolo di Pietro Savastano. All’età di 47 anni l’interprete napoletano è convolato a nozze con la fidanzata Antonella. Il matrimonio è stato celebrato sabato 21 luglio 2018 a Trieste. Come raccontato dal diretto interessato a Vanity Fair, l’evento è stato organizzato in Friuli Venezia-Giulia per motivi di lavoro. Qui Cerlino sta girando le riprese della seconda stagione della fiction Rai La porta rossa. Le nozze sono state intime e riservate: solo trenta gli invitati, tra parenti e amici più stretti. Non è mancata la piccola Delfina, la figlia che Fortunato e Antonella hanno avuto un anno fa. La moglie dell’attore ha rinunciato al classico abito da sposa bianco: per l’occasione ha sfoggiato un vestito azzurro a fiori. Cerlino, invece, ha optato per un completo con papillon e giacca lucida. Ma chi è la moglie di Fortunato Cerlino?

Antonella: chi è la moglie di Fortunato Cerlino

La moglie di Fortunato Cerlino è una photo editor romana che attualmente lavora in una rivista e che l’attore ha conosciuto nel 2015, ad una cena con amici in comune. Per l’attore di Gomorra si è trattato di un colpo di fulmine: ha subito capito che Antonella era la donna della sua vita. “Ed ecco lei in cucina, folgorazione. Te ne accorgi subito, quando una donna ti manda gambe all’aria e non puoi farci il cretino perché sarai il primo a bruciare. L’ho accompagnata la sera stessa, ci siamo scambiati i numeri, le ho mandato un messaggio: “Mi piacerebbe rivederti”. Ha risposto dopo due giorni”, ha raccontato Cerlino.

Fortunato Cerlino e Antonella: tanti hobby in comune

Fortunato Cerlino e la moglie condividono diverse passioni, come quella per i viaggi, per il mare, per la musica e per la lettura. Senza dimenticare gli animali: hanno un cagnolino di nome Michelangelo.