Follettina Creation tornerà nel salotto di Pomeriggio 5

Follettina Creation torna da Barbara d’Urso a Pomeriggio 5: l’annuncio della conduttrice e il cambio idea della YouTuber

Follettina Creation tornerà a essere ospite di Barbara d’Urso a Pomeriggio Cinque. La celebre star del web, che sui sui canali social conta oltre 51 milioni di visualizzazioni complessive, ha dunque cambiato idea rispetto a quanto affermato di recente. La YouTuber, infatti, dopo la prima apparizione avvenuta a fine aprile nel noto salotto Mediaset, era comparsa sui suoi canali social, ringraziando la trasmissione e la d’Urso, ma dicendo che probabilmente non avrebbe fatto un’altra esperienza simile. E invece è tornata sui suoi passi, come annunciato da Barbarella proprio poco fa, nella puntata di Pomeriggio 5 andata in onda oggi 17 maggio.

“Non è un’esperienza che rifarei al momento, però, è pur sempre stata un’esperienza. Ringrazio la Produzione di Pomeriggio 5 e Barbara d’Urso”. Follettina cambia idea

La d’Urso non ha divulgato la data precisa del ritorno di Follettina Creation, alter ego di Maria Grazia Catalano, ma ha fatto sapere che l’ospitata sarà la prossima settimana. Così, i fan della YouTuber potranno vedere ancora la loro beniamina sul piccolo schermo. Una sorpresa, visto che dopo la prima apparizione in tv Follettina pareva non voler farvi ritorno. “Era la prima volta in tv, ero molto emozionata e vedevo il pubblico che mi guardava. Poi quando Barbara mi ha coinvolto, facendomi cantare e ballare con Costantino e con lei, diciamo che mi sono un pochino sciolta”, raccontava Maria Grazia sul suo canale You Tube pochi giorni fa, aggiungendo: “Non è un’esperienza che rifarei al momento, però, è pur sempre stata un’esperienza. Ringrazio la Produzione di Pomeriggio 5 e Barbara d’Urso”.

Follettina Creation, il successo su You Tube con le bambole reborn

Follettina Creation è una star del web, particolarmente attiva su You Tube, piattaforma che le ha dato popolarità in rete grazie a una serie di video in cui gioca a fare la mamma di bambole reborn, clip che hanno raggiunto più di un milione di visualizzazioni.