Follettina nel cast di Avanti un Altro: arriva la conferma

La star di Youtube farà parte del cast della prossima stagione di Avanti Un Altro

Follettina Creation ha conquistato Paolo Bonolis in una puntata di Ciao Darwin, a tal punto che il conduttore alla fine le diede anche un bacio facendo impazzire il pubblico. Subito dopo la sua partecipazione al programma, sono iniziate a girare delle voci sul presunto ingaggio dell’amata youtuber nel cast di Avanti Un Altro. Per ora si avevano solo alcuni indizi, tra cui in video girato da lei stessa dietro le quinte della trasmissione e poi pubblicato su Tik Tok insieme a Francesca Brambilla. Adesso finalmente arriva la conferma: la regina palermitana di Youtube è nel cast del quiz condotto da Paolo Bonolis.

Dopo tanti indizi e voci, arriva la conferma: Follettina sarà ad Avanti Un Altro

Per ora si sa ancora ben poco della partecipazione di Follettina Creation alla trasmissione di Paolo Bonolis. È stato solo confermato che sarà presente nel cast. Ogni mistero attorno a questa storia è quindi risolto. Tutto è iniziato dopo la sua partecipazione a Ciao Darwin, quando la stessa moglie di Bonolis, Sonia Bruganelli, le aveva scritto: “Sarai dei nostri”. Un sogno che si avvera per la nostra cara Follettina, che nella puntata dedicata alle star del web contro le star della tv, aveva dichiarato di amare tanto il conduttore di Canale 5 e di seguire tutti i suoi programmi.

Follettina e Francesca Brambilla protagoniste di Avanti Un Altro

L’accoppiata è tanto strana quanto divertente. Follettina Creation sarà il volto fisso della trasmissione di Bonolis insieme a Francesca Brambilla, la Bona Sorte di Avanti Un Altro. Nel tanto discusso video di Tik Tok infatti le due sono apparse insieme proprio mentre si trovavano nel backstage. Immaginiamo che alla mitica Follettina sarà affidato un ruolo molto divertente e non vediamo l’ora di vederla alle prese con Bonolis e i suoi strani concorrenti.