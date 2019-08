Fognini e Pennetta, annuncio gravidanza: maschio o femmina? La risposta

Fabio Fognini e Flavia Pennetta annunciano di aspettare il secondo figlio: maschio o femmina? La risposta della tennista

Un paio di mesi fa Chi lanciava lo scoop: Flavia Pennetta e Fabio Fognini presto genitori, per la seconda volta. Ora arriva la conferma dai diretti interessati che sui loro profili social hanno annunciato la gravidanza. I dubbi che la tennista fosse rimasta incinta, d’altra parte, erano davvero pochi visto che il magazine diretto da Alfonso Signorini aveva pubblicato degli scatti assai eloquenti sul finire di giugno, periodo in cui la Pennetta è stata immortalata a Ibiza con tanto di pancino in vista. Fatto sta che oggi i due sportivi hanno preso parola in prima persona. La coppia ha già un figlio di nome Federico, venuto alla luce nel 2017.

“In quattro sarà ancora più bello”

“In quattro sarà ancora più bello” scrivono sia Fognini sia la Pennetta sui rispettivi profili Instagram, postando la medesima foto che li ritrae sorridenti in piscina mentre giocano con il piccolo Federico. Sotto allo scatto pubblicato dalla tennista si è fatta viva anche Sara Errani, altro asso del tennis italiano. La sportiva ha chiesto a Flavia se si dovrà appendere un fiocco azzurro oppure rosa e la Pennetta ha risposto con un “Non si sa, Nani (soprannome della Errani, ndr)”. Dunque per scoprire se in arrivo c’è un maschietto o una femminuccia c’è da attendere ancora un po’. Nel frattempo Fabio e la moglie appaiono più che contenti per il loro futuro da genitori bis.

Fognini e Pennetta, le tappe della love story

“Se ho un nuovo obiettivo? Dopo essere entrato nella top ten mondiale, dopo quarantuno anni dall’ultima volta, ora voglio una bambina”, dichiarava Fognini qualche mese prima che Flavia scoprisse di essere incinta. Evidentemente il desiderio ha subito trovato terreno fertile nel concreto, tramutandosi in realtà. La love story tra i due tennisti è sbocciata sei anni fa, nel 2013. Tre anni dopo, l’amore è stato coronato con le nozze celebrate in Puglia, innanzi a 200 invitati. Poi, nel 2017, è arrivato il piccolo Federico e tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020 verrà alla luce il loro secondo bebè.