Flavia Pennetta è incinta: secondo figlio per Fabio Fognini

Secondo figlio in arrivo per Flavia Pennetta e Fabio Fognini

Si allarga la famiglia di Flavia Pennetta e Fabio Fognini. Come rivela il settimanale Chi, con tanto di foto inequivocabili, la tennista aspetta il secondo figlio dal marito e collega. La coppia ha già un bambino, Federico, nato nel 2017. Qualche giorno fa la Pennetta e Fognini sono volati a Ibiza con il figlio per una vacanza di relax e spensieratezza dopo gli ottimi risultati sportivi raggiunti da Fabio. In spiaggia Flavia non ha nascosto la seconda gravidanza e si è mostrata raggiante, come provano gli scatti pubblicati sulla rivista di Alfonso Signorini e in edicola da mercoledì 26 giugno. Secondo le indiscrezioni il piccolo dovrebbe nascere tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020.

Il desiderio di Fabio Fognini sulla sua famiglia

Qualche mese fa Fabio Fognini ha pubblicamente espresso il desiderio di allargare la famiglia con la moglie. “Se ho un nuovo obiettivo? Dopo essere entrato nella top ten mondiale, dopo quarantuno anni dall’ultima volta, ora voglio una bambina”, ha dichiarato Fognini alla stampa. Un desiderio che è diventato presto realtà. I due regaleranno un fratellino o una sorellina al piccolo Federico? Forse è ancora presto per dirlo ma una cosa è certa: la Pennetta e Fognini sono al settimo cielo!

La storia d’amore tra Fabio Fognini e Flavia Pennetta

Fabio Fognini e Flavia Pennetta stanno insieme dal 2013. Il matrimonio è stato celebrato nel 2016 in Puglia, alla presenza di ben duecento invitati.