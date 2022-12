Riccardo Fogli è stato squalificato in meno di 24 ore dal GF Vip. Il cantante ha fatto il suo ingresso, nella Casa più spiata d’ Italia, lunedì sera e martedì pomeriggio è stato mandato via. Chiamato in confessionale non ha più fatto ritorno in Casa e ai gieffini è stata annunciata la sua squalifica tramite un comunicato ufficiale. Il martedì mattina sembra, in base ai video che circolano in rete, che Fogli abbia pronunciato una frase blasfema. Gli autori del programma fatte le verifiche del caso hanno deciso di far uscire l’artista dal gioco immediatamente.

Come è normale che fosse la moglie del cantante, Karin Trentini, è intervenuta sulla questione che ha coinvolto il marito difendendolo con un post sul suo profilo Instagram. La donna ha pubblicato la foto dei due figli di Fogli, Michellemery e Alessandro e ha scritto:

“Michelle Fogli e Alessandro Fogli sono due ragazzi dolci, educati, sensibili, figli di un padre che non bestemmia!

Chi conosce sa! E comunque noi siamo sereni e felici! ringraziamo Dio e la Madonna per la nostra famiglia sana e felice”.

Inoltre la Trentini nelle sue storie Instagram ha postato un video in cui sembrerebbe che Luca Salatino usi espressioni blasfeme. Video che all’epoca del fatto era già circolato sul web. La donna si chiede come mai in quel caso non si fosse intervenuti. Come mai il ragazzo non è stato squalificato come invece è accaduto per il marito: “E questi stanno dentro. Allora mi chiedo ma come funziona li dentro?”.

Roby Facchinetti in difesa di Riccardo Fogli

Sulla vicenda è intervenuto anche Roby Facchinetti ed ha difeso l’amico e collega. Così su Instagram l’ex Pooh: “Ho appena saputo che il fratellone Riccardo è stato estromesso dal “Grande fratello”, perché ha bestemmiato. Conosco Riccardo da una vita, e vi assicuro che non l’ho mai, e ripeto mai, sentito bestemmiare. Escludo che lo possa avere fatto pubblicamente oggi al “Grande fratello”. Caro Riccardo sono con te! Roby”.

Perché solo Fogli?

Questa domanda se la sono fatta in molti a dire la verità visto che, mai come quest’anno, sembra vengano fatte molte disparità nel trattare i vipponi. Dall’inizio del reality, ci sono stati alcuni episodi relativi a casi di presunta bestemmia. In rete si possono trovare alcuni video a riguardo che vedono come protagonisti: Charlie Gnocchi, Edoardo Donnamaria, Amaurys Perez e Luca Salatino. In questi casi però non è stato ritenuto opportuno affrontare l’argomento.

Sui social si sono scatenate molte polemiche. C’è che dice che bisognerebbe cambiare il regolamento e che sono successe cose peggiori delle bestemmie. Come il bullismo subito da Marco Bellavia, per il quale ha pagato solo Ginevra Lamborghini. Altri dicono che il rientro della Lamborghini, appunto squalificata per bullismo, sia più grave. Altri ancora pensano che le alcune parole pronunciate da Charlie Gnocchi verso Oriana Marzoli e quelle di Attilio verso Sarah Altobello siano di gran lunga più pesanti. Insomma torniamo sempre alla solita storia: polemiche, polemiche e polemiche!