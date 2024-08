Focus followers Fedez, dati impietosi: quanti ne ha persi e perché

Fedez si è dato un gran da fare in questi mesi per ‘esserci’ ovunque. Ha dominato sulle copertine di tutti i magazine di cronaca rosa per i suoi molteplici flirt, ha ingaggiato come al solito una serie di polemiche a colpi di storie al vetriolo su Instagram, non ha lesinato qualche stoccata all’ex moglie Chiara Ferragni, si è gonfiato il petto affermando di aver fatto la storia della Costa Smeralda per via di un party controverso, etc etc. Cotanto presenzialismo e poi la beffa: il suo profilo Instagram è in picchiata, con migliaia e migliaia di utenti che si stanno dando alla fuga.

Pareva che, per quel che riguarda il coinvolgimento dei fan sulle piattaforme, Chiara Ferragni fosse la sola dei due ad essere stata colpita duramente. E invece, analizzando approfonditamente i numeri, si scopre che il rapper sta avendo a che fare con dati impietosi. La piattaforma specializzata Not Just Analytics fa infatti emergere che il cantante di Rozzano ha perduto per strada in un mese, prendendo in esame il periodo che va dal 26 luglio al 24 agosto, 48mila followers. In media si scollegano dal suo profilo circa 10mila seguaci a settimana, più di mille al giorno.

I motivi del disamore di diverse persone possono essere svariati. Chi ragiona bianco/nero potrebbe aver deciso di dare il proprio sostegno all’ex moglie, abbandonando il rapper. La sua svolta ‘dannata’ delle ultime settimane – tutta feste, conquiste femminili e machismo – potrebbe inoltre aver allontanato dal suo account parte del pubblico femminile. C’è anche chi potrebbe essere stufo di vedere la solita minestra cucinata con polemiche trite e ritrite. Da non sottovalutare anche tutti coloro che amano la famiglia da Mulino Bianco e che, morbosamente, vogliono a tutti i costi essere aggiornati sulla prole altrui. Ebbene, per il momento i figli non vengono più mostrati in viso da Fedez e dall’ex moglie.

E ancora, i Ferragnez, naturalmente, su Instagram funzionavano di più assieme che separati. Da non sottovalutare nemmeno la crisi reputazionale che il Balocco gate ha innescato sull’intera categoria degli influencer, di cui loro fanno parte. Al di là dei motivi, restano i numeri freddi e incontrovertibili: c’è in corso una grande fuga.