Focus ascolti tv, silurati e casi limite: per De Martino e Balivo si mette male

Non tutte le ciambelle escono con il buco. E quando le ciambelle ‘difettose’ iniziano a essere diverse inevitabilmente scatta l’allarme. E pare che i vertici Rai inizino ad avvertire una certa preoccupazione per alcuni programmi. I pruriti più fastidiosi arrivano da Affari Tuoi di Stefano De Martino. Chi sperava che la partenza a razzo de La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti fosse un fuoco di paglia, si sta ricredendo. Lo ‘Zio’ continua a macinare ascolti impensabili su Canale 5, con lo show dei pacchi in affanno come non mai. C’è poi La volta buona di Caterina Balivo che, con l’arrivo di Uomini e Donne, è finito in apnea. Anche sul fronte novità la situazione è tutt’altro che rosea. Su Rai Due il disastroso Bella Mà di Sera di Pierluigi Diaco è già stato silurato e pure Freeze – Chi sta fermo vince!, con al timone il tandem Nicola Savino e Rocio Munoz Morales, è al tappeto.

Gli ascolti di Affari Tuoi sono un problema

Giuseppe Candela, firma de Il Fatto Quotidiano e di Dagospia, parla di “tensioni in Rai”. “Ora si mette male”, ha scritto su X analizzando i dati Auditel di martedì 23 settembre, sottolineando che a sorpresa, anche con la messa in onda del match del Milan su Italia1 (11,5% di share), La Ruota della Fortuna ha sfiorato i 5 milioni di utenti con il 23,8%. Affari Tuoi è invece rimasto fermo a 4.163.000 e il 20%. Rispetto allo scorso anno si registra un crollo del 5,5% di share e di 1.2 milioni di spettatori. Dati che confermano il trend visto per tutto settembre. Il programma di Scotti non è stato un fuoco di paglia. De Martino dovrà lavorare sodo per riportare il pubblico dalla sua parte.

La volta buona strapazzato da Uomini e Donne

Situazione preoccupante anche a La Volta Buona. Balivo, nella puntata del 23 settembre, è affondata sotto il 12%. Per la precisione ha raccolto 1.203.000 spettatori con l’11.3% nella prima parte e 1.272.000 utenti con il 14.3% nella seconda parte. Uomini e Donne ha totalizzato 2.376.000 spettatori pari al 24.1%. Di fatto, ha doppiato la concorrenza. Tanto per cambiare Maria De Filippi ha iniziato la stagione con il piede giusto.

Bella Mà di Sera chiuso, Freeze arranca

Le novità del prime time di Rai Due si stanno rivelando dei flop. Bella Mà di Sera è addirittura stato chiuso anticipatamente a causa dei numeri horror: la prima puntata aveva interessato poco più di 600mila spettatori, mentre la seconda è crollata, intercettandone poco più di 400mila, con una percentuale di share scesa sotto il 3%. Progetto cancellato.

Allarme anche su Freeze. La puntata del 16 settembre ha convinto 719 000 utenti, 4.9%. Quella del 23 settembre ne ha avuti 701.000, share al 4.5%. Si è sulla soglia della sopravvivenza. Se lo show dovesse ulteriormente crollare nei prossimi appuntamenti, saranno dolori.