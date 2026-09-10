Focus ascolti tv, Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: De Martino e Scotti, chi sta vincendo facile e perché

Domenica 6 settembre è iniziata la nuova stagione di Affari Tuoi, il popolare quiz show proposto da Rai 1 nella fascia dell’access prime time. Sono così ricominciate le sfide degli ascolti tv con il competitor, ossia La Ruota della Fortuna, in onda su Canale 5. Chi tra Stefano De Martino e Gerry Scotti sta facendo meglio? I numeri non mentono: dopo quattro scontri, la trasmissione Mediaset è nettamente avanti. Il programma condotto dallo “Zio Gerry”, affiancato da Samira Lui, ha ottenuto quattro vittorie su quattro, con un margine non da poco.

Ascolti tv, focus sullo scontro tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna: Gerry Scotti nettamente avanti

Mediaset ha deciso di pubblicare i dati del quiz show di Scotti scorporati in due parti, a differenza della Rai che, per Affari Tuoi, ha scelto di diffondere gli ascolti tv in un unico dato. Al di là dei dettagli tecnici relativi alla rilevazione dell’audience, La Ruota della Fortuna sta ottenendo risultati decisamente migliori. Di seguito i dati delle prime quattro sfide stagionali tra i due programmi:

Domenica 6 settembre – Affari Tuoi: 3.320.000 spettatori (22.4%). La Ruota della Fortuna: 3.159.000 spettatori (21.3%) nella prima parte e 3.721.000 spettatori (25.3%) nella seconda parte.

Lunedì 7 settembre – Affari Tuoi: 3.628.000 spettatori (20.5%). La Ruota della Fortuna: 3.539.000 spettatori (20.4%) nella prima parte e 4.468.000 spettatori (25.2%) nella seconda parte.

Martedì 8 settembre – Affari Tuoi: 3.447.000 spettatori (18.9%). La Ruota della Fortuna: 3.471.000 spettatori (19.8%) nella prima parte e 4.226.000 spettatori (23.2%) nella seconda parte.

Mercoledì 9 settembre – Affari Tuoi: 3.624.000 spettatori (20.7%). La Ruota della Fortuna: 3.431.000 spettatori (19.8%) nella prima parte e 4.136.000 spettatori (23.7%) nella seconda parte.

Perché La Ruota della Fortuna parte avvantaggiata

La Ruota della Fortuna può contare su un vantaggio nello scontro televisivo con Affari Tuoi: anche in estate non è mai andata in vacanza. Ciò significa che ha potuto continuare ad abituare i telespettatori a esserci, continuando a mantenere il proprio zoccolo duro di affezionati. Il programma condotto da Stefano De Martino, invece, è rimasto spento per il periodo estivo, con il rischio che qualcuno abbia cominciato a sintonizzarsi sul programma di Canale 5, preferendolo.

Una simile situazione si era verificata anche un anno fa. Mediaset decise di trasmettere La Ruota della Fortuna in estate. La Rai non si curò di tale faccenda, forse sottovalutando la questione. Morale della favola? Gerry Scotti ebbe la meglio su De Martino per mesi. Il gap di ascolti fu colmato in pieno inverno, quando i due show iniziarono a fare registrare risultati quasi identici. Ora si è ripartiti di nuovo da zero, con Affari Tuoi che è costretto a rincorrere.