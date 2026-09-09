Pierluigi Lupo fuori da Affari Tuoi, sfogo contro Stefano De Martino: “Cosa non ha fatto, che amarezza”

Chi segue Affari Tuoi si sarà senza dubbio accorto che nella nuova stagione sono spariti due personaggi del quiz show: Thanat Pagliani e Pierluigi Lupo. Quest’ultimo, in una lunga intervista rilasciata a Fanpage.it, ha spiegato perché non fa più parte del programma. E non ha nemmeno risparmiato una certa amarezza per come si sarebbe comportato il ‘padrone di casa’ Stefano De Martino.

Affari Tuoi, Pierluigi Lupo fuori dal cast: lo sfogo e la stoccata a Stefano De Martino

Affari Tuoi quest’anno ha traslocato da Roma a Milano. Sia Thanat sia Lupo sono residenti nella Capitale, fattore che potrebbe essere stato decisivo per la loro mancata riconferma. Ma si proceda con ordine. Lupo ha riferito che nemmeno lui sa spiegare il perché la produzione non gli ha rinnovato il contratto.

Ha aggiunto che pochi mesi fa, durante la cena di fine stagione, prima delle ultime registrazioni, aveva fatto una chiacchierata con Stefano De Martino. “E ci era sembrato assolutamente disponibile ad averci con sé anche a Milano – ha riferito il contabile -. Noi avevamo dato piena disponibilità, chiedendo unicamente di essere sostenuti nelle spese di viaggio, vitto e alloggio, essendo io residente a Roma. Questo aspetto economico è sembrato uno scoglio, ma la verità è che se vuoi tenere due persone all’interno del programma, le tieni. Ormai eravamo diventati dei veri e propri personaggi fissi, un punto di riferimento“.

Lupo ha iniziato da semplice figurante quando il quiz show era condotto da Amadeus. Si è poi via via ritagliato sempre più spazio. All’inizio percepiva un compenso base, uguale a quello degli altri nel pubblico. Poi a lui e a Thanat è stato fatto un contratto da figuranti speciali che valeva circa il doppio. “Anche se non era certo una cifra da capogiro, considerando quello che facevamo. L’anno scorso il contratto è durato da settembre a giugno, poi è semplicemente scaduto e non ci hanno più richiamati. Non ci hanno dato spiegazioni”, ha chiosato Lupo.

Il contabile, senza troppo girarci attorno, ha ammesso di essere profondamente dispiaciuto per come è terminata la sua avventura ad Affari Tuoi. Cosa gli ha dato più fastidio? “La cosa che mi ha lasciato più amarezza è che per Gennarino c’è stato un saluto in studio da parte di Stefano, mentre per me e Thanat no. È come se Gennarino fosse stato riconosciuto a tutti gli effetti come un artista, mentre a noi questo riconoscimento non è stato dato solo perché non percepivamo un vero e proprio cachet”.

Non è nemmeno passato inosservato che su Instagram ha scritto un post in cui ha ringraziato Amadeus, ma non De Martino: “Da parte mia c’è del dispiacere, ma c’è da dire che senza Amadeus i nostri personaggi non sarebbero mai esistiti. Ci tengo comunque a precisare che Stefano è sempre stato un ottimo supporto e lo ringrazio per averci dato la possibilità di esserci per due anni consecutivi”.

E ancora: “Con lui ci siamo divertiti molto, dispiace solo che non abbia fatto tutto il possibile per averci con sé a Milano. Durante l’ultima registrazione l’ho abbracciato e gli ho detto: “Stefano, noi ci contiamo”, e lui mi ha risposto: “Lupo, non ti preoccupare”. L’avevo interpretata come una rassicurazione, ho sperato in una chiamata fino all’ultima settimana di agosto”.

Lupo ha aggiunto di non aver mai provato a contattare direttamente De Martino in quanto non ha il suo numero e perché ha ritenuto che se ormai la scelta era stata presa, non c’era più granché da fare: “L’accetto e punterò su altre cose. Non so quanta voce in capitolo abbia avuto rispetto agli autori, ma un conduttore ha sempre un peso su queste cose. Credo che abbiano semplicemente deciso di fare a meno di noi“.

Lupo: “Le differenze tra Amadeus e Stefano De Martino”

Il contabile ha anche fatto un’analisi sulle differenze di conduzione tra Amadeus e De Martino, spiegando che il primo ha un modo di portare avanti lo show più vicino alle sue corde. Ciò detto, ha evidenziato di essersi molto divertito anche con il giovane presentatore campano.

Lo scorso anno Affari Tuoi ha dovuto fare i conti con la concorrenza spietata de La Ruota della Fortuna. “Un po’ di preoccupazione c’è stata, è inutile negarlo, perché ci si aspettava di fare gli stessi ascolti dell’anno precedente e invece avevamo perso qualcosa. Quindi si è cercato di aggiustare il tiro, fino a raggiungere un sostanziale pareggio”, ha concluso Lupo.