Floriana Secondi, minacce dai fan di Paola Caruso: interviene Moreno

L’ex vincitrice del Grande Fratello confessa di aver ricevuto avvertimenti dai fan di Paola Caruso dopo lo scontro a Pomeriggio 5. Moreno Merlo interviene in difesa della Secondi

Dopo lo scontro molto acceso tra le due ospiti di Barbara d’Urso, Floriana Secondi ha confessato poco fa di aver ricevuto alcune minacce dai sostenitori dell’ex Bonas di Avanti un Altro. Durante la puntata di Pomeriggio 5, andata in onda martedì 21 gennaio, tra Paola Caruso e l’ex gieffina sono volati stracci. Mentre si parlava della situazione della Caruso con il suo ex compagno Moreno Merlo, Floriana è intervenuta per difendere quest’ultimo, affermando di conoscere bene l’uomo e sottolineare quanto fosse una persona per bene. In seguito, ha provocato Paola consigliandole di smetterla e di non replicare più alle accuse di Moreno. A questo punto, la Caruso ha deciso di replicare: secondo l’ex isolana, la Secondi avrebbe fatto di peggio in merito alla vicenda che riguarda lei e il suo ex compagno Daniele Pompili. Tra i due, infatti, non corre buon sangue: tra denunce e querele, sono finiti a parlarne a lungo nei salotti della d’Urso.

Floriana Secondi sarebbe stata minacciata dai fan di Paola Caruso

Poche ore fa, l’ex gieffina ha condiviso un post sui social che riprende lo scontro accaduto in tv, poi ha svelato di aver letto, tra i vari commenti alle foto, alcune minacce da parte dei fan della Caruso. “Mi sembra assurdo. Leggere sotto le mie foto e il mio profilo Instagram commenti (pochi per fortuna) dei sostenitori della Caruso che mi dicono di stare attenta perché lei ha molti follower giovani che la seguono. Ho capito bene? Sono stata minacciata. Ma vi chiedo di guardare il video, soprattutto ditemi di cosa dovrei preoccuparmi?” ha dichiarato l’ex gieffina. Qualche minuto dopo, l’ex compagno di Paola, Moreno Merlo, è intervenuto tramite una storia di Instagram.

Moreno Merlo punge Paola Caruso: “Una tristezza infinita”

L’ex single di Temptation Island ha pubblicato una storia in cui ha lanciato una frecciatina nei confronti dell’ex fidanzata. “Vedere il signor Pompili e la ‘signora Caruso’ continuare a parlare di me e di Floriana Secondi asserendo delle nefandezze assurde, continuando a fare storie e commenti vari, mi incute veramente una tristezza infinita. Anche perché Pompili è mesi che continua a spalleggiare una persona che manco conosce, se non cinque minuti fuori dagli studi…lei vabbè, alla fine dico solo che tutto torna”.