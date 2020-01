Paola Caruso, scontro con Floriana su Moreno Merlo: “Cose gravi”

Paola Caruso sul caso Moreno Merlo: è scontro con Floriana Secondi

Non finisce la diatriba tra Paola Caruso e il suo ex Moreno Merlo. Dopo l’ultimissimo scontro avvenuto tra i due a Domenica Live, l’ex Bonas di Avanti un Altro è tornata sull’argomento durante la puntata di Pomeriggio 5 di martedì 21 gennaio. Paola ha raccontato cosa è successo subito dopo la puntata di domenica e delle ennesime accuse che il suo ex le ha lanciato. Prontamente, Floriana Secondi (ospite anche lei nel programma) è intervenuta sostenendo e difendendo l’amico Moreno e da lì è scattata una vera battaglia in cui l’ex gieffina ha promesso di raccontare “cose gravi”. Secondo la Secondi, infatti, ci sarebbero novità sul caso Caruso-Merlo, in particolare pesanti retroscena sul comportamento della bellissima Paola. Per questo motivo, Barbara ha deciso di invitare le due in una delle sue trasmissioni e siamo sicuri che ne vedremo delle belle, date le premesse.

Caruso-Secondi: il battibecco a Pomeriggio 5. Floriana promette “cose gravi”

Parole grosse e pesanti accuse sono volate tra Paola Caruso e Floriana Secondi. Tra le due sarebbero successe delle cose che in pochi sanno e di cui sono all’oscuro anche i telespettatori. La Secondi ha spiegato così: “Sei una persona molto diversa fuori da camerini. Sai che io conosco molto bene Moreno. Secondo me tu ti fidanza con il mio ex, siete così cattivi. Sai Paola la bellezza di una donna non è solo estetica, se parlo dico cose gravi. Io non riesco a tenermi un cecio in bocca“. Che ci sarà di così sorprendente e grave che noi non sappiamo? Siamo sicuri che la d’Urso ce lo farà sapere molto presto.

Paola Caruso replica a Floriana Secondi: “Ho letto messaggi…“

Guerra aperta tra la Caruso e la Secondi. Paola ha subito replicato a Pomeriggio 5, spiegando: “Anche tu hai subito quello che ho subito io, per questo ti dico di non avvicinarti (a Moreno Merlo, ndr.). Io ho visto messaggi in cui ti metti d’accordo con il tuo ex per litigare e farti riprendere“.