Floriana Secondi lasciata con un messaggio dopo 14 anni, parole pesanti sull’ex: “Non sono un cane”

Floriana Secondi si è lasciata con lo storico compagno Angelo, dopo 14 anni di relazione. E l’epilogo, stando a quanto a riferito la vincitrice del Grande Fratello 3 a Storie al Bivio (Rai 2), non sarebbe stato dei migliori. La rottura sarebbe stata sancita con un semplice messaggio. La 49enne romana ha spiegato alla conduttrice Monica Setta quali sono state le cause che hanno portato il legame su un binario morto: lei avrebbe voluto far evolvere il rapporto in una convivenza, richiesta che sarebbe rimasta inascoltata. Ora che è tornata single si è proposta per partecipare a Uomini e Donne.

Floriana Secondi: “Il mio ex mi ha lasciato con un messaggio, ora sono pronta per Uomini e Donne”

Floriana, che dopo il Grande Fratello ha partecipato ad altre trasmissioni tv tra cui L’Isola dei Famosi, è stata legata per quasi tre lustri a un architetto romano. La storia d’amore si è conclusa dopo che lei ha espresso ad Angelo la volontà di andare a convivere. “Dopo quattordici anni io volevo di più. Lui mi diceva di aspettare, mi ha tenuto ferma un mese ed è finita con un messaggio. Sono passati tre mesi e non l’ho più visto in faccia”, ha raccontato l’ex gieffina.

Secondi ha preso una batosta, ma non si è lasciata spezzare. Ha la grinta e la voglia di voler guardare al futuro, senza rimpiangere il passato. Per questo sarebbe addirittura pronta a mettersi in gioco a Uomini e Donne: “Ho pensato di andare in un noto programma, di propormi, per cercare lì l’amore. Mi sono detta: ‘Se vado lì accorcio i tempi’. Ho pensato di andare a Uomini e Donne. Lo giuro, non scherzo”. Spazio poi a una rivelazione su una frase che le avrebbe rivolto il suo ex compagno: “Il mio ex ha detto che non sono buona per nessuno, che mi riportano a casa dopo cinque minuti“.

“Non sono un cane che lasci fuori dal supermercato”

Chiacchierando con Monica Setta, Floriana ha dichiarato che Angelo, prima che lei facesse l’intervista a Storie al Bivio, le ha chiesto di mentire. In particolare, le avrebbe suggerito di non rivelare che c’è stata la rottura. Il consiglio non è stato né accettato né seguito. Anzi, è stato spifferato in tv dalla 49enne:

“Ci scriviamo, lui sapeva anche che io sarei venuta qui da te. L’ho avvertito, gli ho detto che sarei venuta da te, che sei mia amica e che avrei detto la verità, che non avrei detto bugie. Lui mi ha chiesto di dire che ci siamo presi una pausa. Io non sono un cane che lasci fuori dal supermercato, un film che metti in pausa, ma sono una donna. Dopo quattordici anni io avevo il diritto di vivere in casa con il mio uomo, a cucinare per lui”.

Floriana ha aggiunto che il suo compagno non andava mai a casa sua. Era lei che andava nella sua abitazione. E ancora, ha raccontato che lei passava le serate con l’architetto quando erano presenti i suoi amici, ma che lui non ricambiava: “Non ha mai fatto serate nei miei posti. Dice che io non sono degna di lui. Non sono una ladra e non devo vergognarmi di nulla. In quattordici anni non abbiamo mai fatto nemmeno una vacanza da soli”.

La delusione di Floriana Secondi

La 49enne ha poi ammesso di sentirsi “sola e vuota” come mai le era capitato nella sua vita. Tuttavia ha intenzione di reagire e di non lasciarsi sopraffare dalla negatività. Di Angelo non conserva un bellissimo ricordo. Infatti è arrivata a dire che se potesse tornare indietro, non rivivrebbe la relazione:

“Lui mi ha fatto vivere in un’illusione, una brutta bugia. Tornassi indietro non la rivivrei. Però se lui capisse gli sbagli e dovesse cambiare, ci tornerei. Ma se avessi la certezza che lui è quello che vedo oggi, non ci tornerei. Lui è stato la delusione più grande della mia vita, più di mio padre e mia madre. Avevo messo anche troppo da parte mio figlio per questo signore. Lui è stato un grande manipolatore. Non vorrei pensare di essere stata il suo trofeo. Se è così, significa che non ho capito nulla“.

Le parole di Floriana arrivano come un fulmine a ciel sereno, visto che meno di un anno fa, ospite a Verissimo, disse a Silvia Toffanin che con Angelo aveva vissuto 13 anni di crescita: “Ha un cervello, un modo di essere, non ho mai conosciuto una persona così bella nella mia vita, te lo posso giurare. Mi ha insegnato ad amare. Non mi stressa, non è geloso, mi lascia libera. Ed è quello di cui avevo bisogno. Mi ha fatto vedere che l’amore non è fatto solo di gelosie ed eccessi“. Dichiarazioni totalmente differenti da quelle rilasciate nelle scorse ore.