Floriana Secondi dopo l’Isola: “Mio figlio non mi parlava”, e Silvia punge

L’ex naufraga è stata eliminata qualche puntata fa, al suo ritorno in Italia si è subito pentita di come ha affrontato questa esperienza

Floriana Secondi si è già pentita della sua Isola dei Famosi. Ha atteso a lungo la possibilità di partecipare come concorrente a questo reality show, finalmente è stata scelta nel cast e si è giocata male questa possibilità. Eppure dallo studio sia Ilary Blasi sia il suo compagno e chi le vuole bene hanno provato a farglielo capire in tutti i modi che si sarebbe pentita di tutto. E così è stato. Non solo una volta Floriana ha persino pensato di abbandonare l’Isola, ma poi ha sempre cambiato idea. Nel frattempo però si è giocata l’affetto del pubblico, visto che è stata eliminata da Playa Sgamada dopo esserci finita per ben due volte.

Oggi ospite a Verissimo Floriana Secondi ha ammesso di aver sbagliato, se non tutto ma quasi. Innanzitutto ha spiegato che si aspettava tutt’altro dalle puntate in prima serata, per esempio che facessero vedere tutte le sue gesta sull’Isola. Come il procurare legna per il fuoco o pescare in mare. Si tratta pur sempre di un reality che va in onda da anni e anni, per cui avrebbe dovuto sapere che si trattano le dinamiche interne nella puntata con Ilary. Anche perché, inutile girarci intorno, è questo ciò che vuole il pubblico e che si aspetta da un reality.

Appena Floriana ha detto: “Mi aspettavo si vedesse nelle puntate in Palapa”, è arrivata la pungente battuta di Silvia Toffanin: “Volevi essere celebrata? Eh ma hai sbagliato programma, dovevi andare allo Show dei Record”. Le due si sono fatte una risata, l’ironia della padrona di casa ha strappato un sorriso a Floriana e l’intervista è andata avanti. Anche perché pare che l’ex naufraga stessa si sia resa conto di aver sbagliato tutto in questo reality, e lo ha capito quando è tornata. Floriana ha ammesso i suoi errori all’Isola 2022:

“Ho capito i miei sbagli. Mi sono persa in questa Isola, mi sono preoccupata troppo degli altri, dei loro escamotage, e ho perso di vista l’obiettivo. Non ho cercato più di essere quello che volevo, notavo quello che facevano gli altri. Questa è stata la mia brutta figura, speravo che a 44 anni sarei riuscita a gestire questo aspetto”

Silvia le ha detto che ammettere i propri errori è già una vittoria. Allo stesso tempo però le ha fatto notare che così però ha fatto del male solo a sé stessa, visto che ha gettato al vento una bella occasione. Ma non è la sola a non essere soddisfatta del suo atteggiamento: il figlio di Floriana Secondi non le ha parlato per giorni! Anche il suo compagno Angelo l’ha bacchettata per benino, come ha spiegato lei stessa:

“Mio figlio non mi ha voluto parlare per un po’ di giorni. Ci è rimasto malissimo, anche il mio compagno. Sono stata criticata tantissimo. Lui è molto critico con me, è il mio giudice. Mio figlio è il mio opposto, è calmo e pensa tanto prima di agire. Mi ha detto che potevo fare meglio, che voleva vincessi io. Il mio compagno mi ha fatta nera”

Prima di lasciare lo studio di Verissimo, Floriana Secondi ha chiesto scusa alla produzione dell’Isola. Soprattutto a quella presente in Honduras e che le è stata dietro. “Mi sento di chiedere scusa e anche di ringraziare tutti”, ha chiosato.