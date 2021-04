Sono passati diciotto anni dalla vittoria di Floriana Secondi al Grande Fratello. Il reality show di Canale 5 ha inevitabilmente cambiato la vita della romana, che oggi è assai diversa rispetto a qualche tempo fa. Floriana è spesso ospite del salotto di Barbara d’Urso ma l’opinionista tv non è l’unica occupazione della Secondi. In un’intervista concessa al settimanale Vero, la 44enne ha rivelato qual è il suo lavoro oggi.

“Ho trovato la mia strada”, ha spiegato alla rivista diretta da Rossella Rasulo Floriana Secondi. Che lavoro fa oggi? L’ex vincitrice del Grande Fratello possiede dei negozi, sta per prendere in gestione alcuni stabilimenti balneari e ovviamente continua con la sua attività di opinionista televisiva. Floriana ci ha però tenuto a precisare:

“Sono umile: penso di avere ancora tanto da imparare nella vita”

Prima dell’emergenza Coronavirus Floriana Secondi faceva anche diverse serate in piazza e in queste occasioni il pubblico dimostrava ogni volta il proprio amore per l’ex gieffina. Floriana, esclusa dall’Isola dei Famosi 2021, è serena accanto al compagno Angelo, che lavora come architetto e di cui si conosce davvero molto poco.

La Secondi e Angelo stanno insieme da sette anni, anche se la vulcanica opinionista televisiva non ha mai condiviso scatti del fidanzato sui social network (dove è assai seguita). Floriana ha detto a proposito di questa relazione:

“Sono molto innamorata anche se lui dice che non mi ama. È molto pacato, quando litighiamo urlo da sola. È più grande di me. Niente convivenza, niente figli tra noi, anche se io premo per stare di più insieme. Però lui è stato tra i primi a credere davvero in me”

Di recente si era parlato di un ritorno di fiamma tra Floriana Secondi e Daniele Pompili, il suo ex storico visto di recente a Ciao Darwin. A quanto pare, però, la Secondi ha occhi solo per il suo Angelo, con il quale sta portando avanti una relazione fuori dagli schemi ma decisamente assai passionale e intensa, nella quale la diretta interessata crede molto.

Floriana Secondi ha un figlio di tredici anni, Domiziano, nato dall’ex compagno Mirko Fantini con il quale il rapporto è naufragato da tempo. L’opinionista di Barbara d’Urso è sempre stata una madre molto presente e affettuosa per il suo bambino, che oggi è entrato nell’età dell’adolescenza. Un’età non facile ma Floriana è pronta a sostenere in tutto e per tutto il suo unico erede.