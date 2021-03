Isola dei famosi, Floriana Secondi esclusa: retroscena su Ilary e trattative

Floriana Secondi è stata esclusa all’Isola dei famosi 2021 all’ultimo minuto. Già qualche settimana fa non era riuscita a trattenere la rabbia ospite di Barbara d’Urso e si era scagliata contro questa decisione della produzione. Si era duramente sfogata anche complice il fatto che in studio ci fosse Giovanni Ciacci, che in quel momento era in lista per partire per l’Honduras. Alla fine anche Ciacci è rimasto in Italia, proprio come Floriana anche se per motivi diversi. Già in quella occasione la vincitrice del GF 3 disse di essere molto arrabbiata perché ci teneva molto e faceva i provini da tre anni. A quanto pare se addirittura aveva iniziato la preparazione per partire per l’Isola 2021 è perché qualcuno glielo aveva promesso. Insomma, mancava solo la firma ma sembrava cosa fatta.

Questo è uno dei dettagli emersi oggi nella chiacchierata di Floriana Secondi su Radio Smeraldo. Ha raccontato che da anni pensa che l’Isola sia un reality perfetto per lei. Avrebbe voluto partecipare anche per dimostrare come è cambiata rispetto al GF, oltre che per la sfida con sé stessi che offre il reality. Inoltre oggi che suo figlio è cresciuto e ha 13 anni accetterebbe volentieri, a differenza di anni fa quando era troppo piccolo e non se la sentiva di lasciarlo. Fatte queste premesse Floriana ha aggiunto: “Sono tre anni che mi viene promessa l’entrata come concorrente. Mi sono arrabbiata perché per me la parola è tutto”.

Ha quindi raccontato che in queste situazioni di solito prima ci si accorderebbe a parole e in un secondo momento si passerebbe a mettere tutto nero su bianco. Quindi non ci sarebbe alcuna certezza dal momento in cui c’è la promessa al momento in cui c’è la firma. “All’ultimo giorno mi hanno detto no, neanche come riserva”, ha detto. Le avevano detto che non avrebbero preso le persone che già hanno fatto un reality show, ma alla fine è stata scelta Daniela Martani che ha fatto il GF come lei. Floriana riesce a darsi una sola spiegazione: “Non sto simpatica a qualche autore, la maggior parte mi voleva dentro. Non si può essere simpatici a tutti. Forse hanno paura che mi ammalo”.

Non pensa ci potrebbe essere lo zampino di Ilary Blasi, anche perché l’ha sentita. Floriana ha mandato dei messaggi sui social alla Blasi e ha parlato con lei, quindi esclude che sia stata la conduttrice a non volerla. Anche perché è al suo primo anno al timone dell’Isola, motivo per il quale non pensa abbia avuto voce in capitolo nella sua esclusione. A Ilary inoltre ha fatto anche tanti complimenti, dicendo che è cresciuta molto professionalmente. Floriana comunque ci è rimasta molto male, al punto da non trattenere le lacrime in quella situazione. Quando le hanno comunicato che non è stata scelta neanche come riserva ha deciso di dire basta: