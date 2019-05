Floriana Messina terrorizzata a Ciao Darwin: interrotta la prova di coraggio

View this post on Instagram

Ragazzi volevo ringraziare tutti voi che mi state inondando di messaggi poi @ciaodarwinreal per questa esperienza bellissima e tutta la redazione che mi ha confortato sia prima che dopo la prova….non è stato affatto facile per me in quanto ho sempre avuto paura anche solo di una stupida formica… vi potrà sembrare banale ma per me è stata una prova di coraggio già solo accettare e mettermi lì in quella bara ⚰️ 🤣!!! Avrei voluto terminare la prova sia per la mia squadra che per me stessa ma purtroppo mi sono fatta prendere dall’ansia e dalla paura !!! Una cosa però posso dirla : bisogna sempre mettersi in gioco qualunque sia l’esito ✌🏽❤️ #ciaodarwin8 #canale5