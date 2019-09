Flora Canto a Tale e Quale: “Brignano felice, ecco cosa mi ha regalato”

Flora Canto a Tale e Quale Show: il regalo di Enrico Brignano

Flora Canto è tra le protagoniste di Tale e Quale Show 2019. In realtà l’attrice e conduttrice doveva partecipare già nel 2017 ma a causa della gravidanza della piccola Martina tutto è stato rimandato. E quando Flora è riuscita ad entrare finalmente nel cast del programma di Carlo Conti ha fatto i salti di gioia. Così come li ha fatti il compagno Enrico Brignano, felice e orgoglioso di questa nuova esperienza della Canto. Ma c’è di più: il comico romano ha voluto omaggiare la sua dolce metà con un regalo gradito e inusuale. Di cosa si tratta? Di una pianta di peperoni! Ebbene sì, l’attore diventato famoso grazie a La sai l’ultima? e a Un medico in famiglia è solito regalare frutta e verdura alla sua compagna per dimostrare il proprio amore.

Le parole di Flora Canto sul regalo di Enrico Brignano

“Enrico era felicissimo e per dimostrarmelo mi ha regalato una pianta di peperoni. È il suo modo di dire “ti amo” ma anche “Sono felice”, “Sono fiero di te”, “Facciamo pace”…Insomma, se vuole fare il romantico Enrico mi regala grandi quantità di verdure. Oppure frutta, quando mi va di lusso…”, ha confidato Flora Canto al settimanale Grand Hotel. “Ricordo ancora quella volta che venne a prendermi alla stazione Termini con in mano un enorme cassetta di fichi e un sorriso stampato sulla faccia…Io ho provato a fargli capire che esistono anche i fiori, i diamanti, volendo, ma lui niente. Si è convinto che siccome la prima volta ha funzionato, quando mi conquistò prendendomi per la gola, allora funzionerà sempre”, ha aggiunto la concorrente di Tale e Quale Show.

Flora Canto e Brignano: un amore che dura da quasi 10 anni

Flora Canto ed Enrico Brignano si sono conosciuti 8 anni fa grazie ad uno spettacolo teatrale. La scintilla tra i due è scoccata solo in un secondo momento, quando entrambi non avevano più legami con altre persone. Da febbraio 2017 Flora ed Enrico sono genitori della piccola Martina ma al momento non sono ancora sposati.