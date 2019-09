Flora Canto e Brignano: la scelta su matrimonio e secondo figlio

Flora Canto e Enrico Brignano insieme da tempo: decisione su matrimonio e figlio

Flora Canto ed Enrico Brignano formano una delle coppie più solide nel mondo dello spettacolo. Insieme da tempo i due attori sono genitori di Martina, una vivace bambina che ha due anni e mezzo. La differenza d’età – il comico romano 53 anni, l’ex tronista di Uomini e Donne 36 – non crea nessun problema ai due attori, che sono sempre più complici e inseparabili. Tanto che in molti si chiedono quando andranno all’altare visto che la loro unione è così solida e granitica. Per Brignano sarebbe il secondo matrimonio dato che è stato sposato dal 2008 al 2013 con la ballerina Bianca Pazzaglia.

Flora Canto parla del matrimonio con Enrico Brignano

“Per adesso il matrimonio non è nei nostri programmi. Sia io che Enrico, infatti, ci concentreremo sui nostri impegni professionali nel corso dei prossimi mesi. Progetti matrimoniali, nuove cicogne oppure l’adozione di un cagnolino, saranno nei nostri pensieri, eventualmente, solo a partire dal prossimo anno”, ha spiegato Flora Canto al settimanale Vero. Dunque, c’è da aspettare: per il momento la coppia ha scelto di concentrarsi sul lavoro. Che va a gonfie vele per entrambi: Brignano è al cinema con il film Tutta un’altra vita mentre Flora è tra i protagonisti della nuova edizione di Tale e Quale Show.

I problemi di salute di Flora Canto prima di Tale e Quale Show

Inoltre Flora Canto è reduce da un convalescenza non facile. Durante l’estate l’artista è finita in sala operatoria per rimuovere colecisti, appendicite e un’ernia. “A ridosso di Tale e Quale Show non è stato proprio il massimo… Ma sono carica e felice per questa avventura professionale”, ha puntualizzato la compagna di Enrico Brignano.